miércoles 21  de  enero 2026
CALIDAD SANITARIA

Florida destina más de $485 millones para fortalecer la formación en enfermería

La inversión estatal, impulsada por los programas LINE y PIPELINE, busca ampliar cupos, becas y capacidad docente para responder a la creciente demanda de personal de salud

Ron DeSantis, gobernador de Florida.&nbsp;

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 

CAPTURA VIDEO X RON DESANTIS
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.– Ron DeSantis, gobernador de Florida, anunció este 20 de enero una inversión acumulada superior a 485 millones de dólares para fortalecer los programas de enfermería en todo el estado, a través de las iniciativas Linking Industry to Nursing Education (LINE) y Prepping Institutions, Programs, Employers, and Learners through Incentives for Nursing Education (PIPELINE), vigentes desde 2022.

El objetivo de estos programas es expandir la formación de enfermeros, mejorar la calidad educativa y reforzar la fuerza laboral sanitaria de Florida.

Lee además
Vista frontal del Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital, en Miami. 
SATISFACCIÓN LABORAL

Florida entre los mejores destinos del país para ejercer la enfermería, según estudio
Imagen referencial. 
ALERTA

Hospitales del sur de Florida enfrentan saturación por incremento en casos de gripe

Alcance de la inversión

Según el anuncio del gobernador, la asignación más reciente es de más de 20 millones de dólares en fondos LINE. De ellos, 14.5 millones destinados a state colleges e instituciones privadas de educación postsecundaria, y 6 millones, a universidades estatales.

En total, el programa LINE ha distribuido más de 85 millones desde su creación, mientras que PIPELINE ha canalizado 400 millones de dólares adicionales para instituciones del sistema universitario estatal, state colleges y distritos escolares, advirtió.

“Florida está invirtiendo a gran escala para expandir los programas de enfermería y fortalecer la fuerza laboral de la salud”, afirmó DeSantis, subrayando que los recursos se orientan a becas estudiantiles, contratación de profesorado, compra de equipos y mejora de centros de simulación clínica.

Respaldo del sector educativo

El comisionado de Educación, Anastasios Kamoutsas, señaló que la prioridad otorgada a la enfermería reconoce el papel crítico de estos profesionales en la salud pública.

Por su parte, el rector del Sistema Universitario Estatal, Ray Rodrigues, afirmó que LINE y PIPELINE “entregan resultados reales”, al facilitar la captación de talento docente y la graduación de enfermeros altamente capacitados para atender a las comunidades del estado.

¿Cómo funcionan los programas?

Los programas LINE y PIPELINE operan como mecanismos complementarios para fortalecer la educación en enfermería en Florida.

LINE funciona como una subvención competitiva con igualación dólar por dólar que impulsa alianzas entre instituciones educativas y proveedores de salud, financiando becas para estudiantes que cumplen requisitos de residencia, la contratación de profesores adicionales, la compra de equipos especializados y la modernización de centros de simulación clínica.

PIPELINE, por su parte, premia el desempeño y la excelencia de los programas de enfermería postsecundarios, asignando fondos en función del número de graduados, las tasas de aprobación en el examen nacional de licenciamiento y los resultados que superan el promedio nacional, incentivando así la calidad académica y la preparación de una fuerza laboral altamente calificada.

Con esta inyección de recursos, Florida busca aumentar la oferta de profesionales de enfermería, reducir cuellos de botella en la formación y asegurar que el sistema de salud cuente con personal preparado para una demanda en constante crecimiento.

[email protected]

Temas
Te puede interesar

Detienen a presunto autor de triple asesinato de turistas en Florida: "Un acto despiadado y sin motivo"

Florida avanza en proyecto de ley que obligaría a empresas a verificar estatus migratorio de sus empleados

Ola de influenza en sur de Florida desborda hospitales y desafía la inmunidad comunitaria

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, anuncia la constitución oficial de CUBAT Task Force para supervisar las empresas que negocian con el régimen de La Habana.
MÁS PRESIÓN

Hialeah activa "CUBAT Task Force" para investigar negocios con vínculos con la dictadura cubana

La modelo estadounidense Hailey Bieber llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York.  
CELEBRIDADES

Hailey Bieber dice que su hijo se parece a Justin Bieber

Renzo William Alegre, de 25 años.
CIUDADANÍA REVOCADA

Revocan ciudadanía estadounidense a inmigrante que mintió mientras cometía delitos sexuales

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en su discurso ante un auditorio abarrotado durante el Foro Económico Mundial de Davos Suiza.
DISCURSO

Trump pide en el Foro de Davos "negociaciones inmediatas" para adquirir Groenlandia

Imagen referencial. 
TEMPORADA DE IMPUESTOS

El IRS anuncia el inicio de la temporada de impuestos de 2026

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en su discurso ante un auditorio abarrotado durante el Foro Económico Mundial de Davos Suiza.
DISCURSO

Trump pide en el Foro de Davos "negociaciones inmediatas" para adquirir Groenlandia

Por Leonardo Morales
La exsecretaria de Estado Hillary Clinton, junto a su esposo el expresidente Bill Clinton.
Cámara Baja

Comité del Congreso vota hoy sobre proceso a los Clinton por negarse a declarar en caso Epstein

Imagen referencial de una patrulla de la policía en una escena del crimen.
ASESINATO

Crimen sacude a Orlando: terapeuta es asesinada a puñaladas dentro de su consultorio

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
CALIDAD SANITARIA

Florida destina más de $485 millones para fortalecer la formación en enfermería

Una gran tormenta invernal amenaza al sur EEUU y Canadá con fuertes nevadas y frío ártico
ALERTA

Una gran tormenta invernal amenaza al sur EEUU y Canadá con fuertes nevadas y frío ártico