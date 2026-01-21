Florida destina más de $485 millones para fortalecer la formación en enfermería

MIAMI.– Ron DeSantis , gobernador de Florida, anunció este 20 de enero una inversión acumulada superior a 485 millones de dólares para fortalecer los programas de enfermería en todo el estado, a través de las iniciativas Linking Industry to Nursing Education (LINE) y Prepping Institutions, Programs, Employers, and Learners through Incentives for Nursing Education (PIPELINE), vigentes desde 2022.

El objetivo de estos programas es expandir la formación de enfermeros, mejorar la calidad educativa y reforzar la fuerza laboral sanitaria de Florida .

Alcance de la inversión

Según el anuncio del gobernador, la asignación más reciente es de más de 20 millones de dólares en fondos LINE. De ellos, 14.5 millones destinados a state colleges e instituciones privadas de educación postsecundaria, y 6 millones, a universidades estatales.

En total, el programa LINE ha distribuido más de 85 millones desde su creación, mientras que PIPELINE ha canalizado 400 millones de dólares adicionales para instituciones del sistema universitario estatal, state colleges y distritos escolares, advirtió.

“Florida está invirtiendo a gran escala para expandir los programas de enfermería y fortalecer la fuerza laboral de la salud”, afirmó DeSantis, subrayando que los recursos se orientan a becas estudiantiles, contratación de profesorado, compra de equipos y mejora de centros de simulación clínica.

Respaldo del sector educativo

El comisionado de Educación, Anastasios Kamoutsas, señaló que la prioridad otorgada a la enfermería reconoce el papel crítico de estos profesionales en la salud pública.

Por su parte, el rector del Sistema Universitario Estatal, Ray Rodrigues, afirmó que LINE y PIPELINE “entregan resultados reales”, al facilitar la captación de talento docente y la graduación de enfermeros altamente capacitados para atender a las comunidades del estado.

¿Cómo funcionan los programas?

Los programas LINE y PIPELINE operan como mecanismos complementarios para fortalecer la educación en enfermería en Florida.

LINE funciona como una subvención competitiva con igualación dólar por dólar que impulsa alianzas entre instituciones educativas y proveedores de salud, financiando becas para estudiantes que cumplen requisitos de residencia, la contratación de profesores adicionales, la compra de equipos especializados y la modernización de centros de simulación clínica.

PIPELINE, por su parte, premia el desempeño y la excelencia de los programas de enfermería postsecundarios, asignando fondos en función del número de graduados, las tasas de aprobación en el examen nacional de licenciamiento y los resultados que superan el promedio nacional, incentivando así la calidad académica y la preparación de una fuerza laboral altamente calificada.

Con esta inyección de recursos, Florida busca aumentar la oferta de profesionales de enfermería, reducir cuellos de botella en la formación y asegurar que el sistema de salud cuente con personal preparado para una demanda en constante crecimiento.

