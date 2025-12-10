miércoles 10  de  diciembre 2025
Felipe Alarcón Echenique presenta en Miami "Picasso mestizo"

“El nombre surge del encuentro entre el arte español y el arte cubano; ese mestizaje es la esencia de mi obra”, señaló durante un encuentro en St. Thomas University.

Felipe Alarcón Echenique durante la presentación de Picasso mestizo en St. Thomas University.

El artista Felipe Alarcón Echenique recibe palabras de agradecimientos por parte del periodista Luis Leonel León, director del director del Instituto de Estudios Cubanos (IEC).

Rey Anthony, jefe de comunicación de la senadora Ashley Moody, entrega un reconocimiento al creador artístico en nombre de la legisladora.

En nombre del IEC, Luis Leonel León ofrece unas palabras a los asistentes durante el evento.

Roland Behar, coordinador del Grupo de Estudios Judeocubanos del Centro de Estudios Cubanos (CSI).

Isabel Medina, coordinadora de la galería y del museo de St. Thomas University.

Carlos Armando Cabrera

MIAMI.– La Biblioteca de la Universidad de St. Thomas, en Miami Gardens, acogió la noche del lunes la presentación de Picasso mestizo, la más reciente obra del artista cubanoespañol Felipe Alarcón Echenique, en un evento organizado por el Cuban Studies Institute (CSI), con sede en el sur de la Florida y la prestigiosa institución académica.

La bienvenida estuvo a cargo de Isabel Medina, coordinadora de la galería y del museo de la Casa de estudios, cuya labor fue indispensable para hacer posible la realización del evento.

Durante la presentación, varias personalidades dedicaron palabras al autor. Entre ellas, Luis Leonel León, periodista, escritor y director del CSI, quien en entrevista con Diario Las Américas destacó la importancia de recibir nuevamente la obra de Alarcón Echenique, a quien considera una figura esencial del arte cubano en la diáspora.

“Para nosotros es de gran importancia contar con un artista como Felipe y poder presentar su obra aquí en la ciudad de Miami”, afirmó. “La Universidad de St. Thomas es la única fundada por cubanos en el exilio desde inicios de la década del sesenta, y el Instituto se dedica a estudiar la historia de Cuba, analizar su presente y preparar el futuro. En ese trabajo, el vínculo con el arte es fundamental”.

León recordó que Felipe, radicado en Madrid, mantiene estrechos lazos con esta centro docente. “Ha estado muy vinculado a esta universidad. Hemos curado exposiciones, presentado sus libros, y ahora realiza la carátula del nuevo libro del doctor Jaime Suchlicki. Incluso presentó una muestra en Diario Las Américas hace años, donde pintó en vivo y compartió su testimonio en varias entrevistas que fueron publicadas”, añadió.

En el lanzamiento Felipe Alarcón Echenique se dirigió al público y agradeció la acogida de las organizaciones antes mencionadas.

“Soy un afortunado, como cubano y artista de la diáspora, de poder recibir este reconocimiento. Es una fuerza que me impulsa a seguir creando y confrontando mi obra con mis colegas del ámbito de Miami”, dijo.

Sobre Picasso mestizo, explicó que se trata de un libro inspirado en la poesía de Rafael Alberti.

“El editor Juan Carlos Solís, de Suma Editorial, me encargó el proyecto. Por primera vez podía realizar un trabajo inspirado en uno de los creadores que transformó el arte en 1907 y cuya obra marcó mi carrera: Picasso.”

Como gesto especial, el artista obsequió al doctor Jaime Suchlicki —reconocido como uno de los historiadores cubanos más influyentes del exilio, presidente fundador del Cuban Studies Institute y una de las voces más autorizadas en el análisis de la historia, la política y los procesos socioculturales de la isla—, una pieza original de su serie La Ciudad de las Columnas con motivo de su 86 cumpleaños.

“Para mí es un orgullo colaborar con él y regalarle esta obra. Próximamente haré la portada de su nuevo libro, lo cual me tiene muy emocionado”, comentó al respecto.

Otro momento destacado de la noche ocurrió cuando la senadora republicana por la Florida, Ashley Moody —exfiscal general del estado— otorgó una distinción al creador artístico. El reconocimiento fue entregado en su nombre por su asesor y jefe de comunicación, Rey Anthony, quien además leyó un mensaje especial enviado para la ocasión.

“Es un inmenso honor felicitar al Instituto de Estudios Cubanos y a la Universidad de St. Thomas por hospedar al señor Felipe Alarcón Echenique, un talentoso artista cubano exiliado, ganador del Premio Hombre de La Mancha este año. Este evento reafirma el compromiso del Instituto con la verdad histórica y con la preparación de los futuros líderes que reconstruirán la patria”.

También estuvo presente Roland Behar, coordinador del Grupo de Estudios Judeocubanos del CSI, cuya participación aportó una perspectiva histórica y cultural adicional al encuentro, subrayando la diversidad y amplitud de voces que acompañaron la muestra.

Además, se proyectó el documental “Un encuentro con Felipe”, realizado por Dadne Carbonell y Elaine Vega, que recorre la vida y la trayectoria creativa del pintor y escritor.

La cita concluyó con un recorrido por la obra y un intercambio cercano entre el público asistente y Felipe Alarcón Echenique, ratificando su compromiso con la difusión cultural y la preservación de la memoria histórica de Cuba, y consolidando a Miami como un espacio de encuentro para el arte cubano en el exterior y la promoción del legado creativo de sus exponentes.

