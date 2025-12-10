miércoles 10  de  diciembre 2025
Multitudinaria entrega de canastas navideñas ilumina el LoanDepot Park de Miami

La CAMACOL distribuyó 700 'jabas' con alimentos esenciales para la cena de Nochebuena en una jornada marcada por la solidaridad y una buena logística en la casa de los Marlins

Entrega de alimentos de la CAMACOL 2025

D. CASTROPÉ
CAMACOL hizo entrega de alimentos para la Nochebuena.

D. CASTROPÉ
Sedano's Supermarket fue uno de los grandes patrocinadores de la entrega de cestas navideñas de la CAMACOL

D. CASTROPÉ
Por Daniel Castropé

MIAMI.— Bajo un cielo que apenas comenzaba a clarear sobre la Pequeña Habana, la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos (CAMACOL) desplegó este miércoles una importante jornada de ayuda comunitaria en el LoanDepot Park de Miami para bridarles una mejor Navidad a centenares de familias del sur de la Florida.

La organización, con la participación de grandes patrocinadores, entregó 700 cestas de alimentos, conocidas en el argot miamente como ‘jabas’, a personas de escasos recursos que acudieron incluso desde el lunes al estadio de los Marlins para asegurar su cena de Nochebuena.

Esta iniciativa, que es posible desde hace alrededor de tres décadas gracias a la alianza con múltiples empresas, transformó el estacionamiento del recinto deportivo en un corredor de alivio económico para la comunidad, en cumplimiento de una tradición que marca el inicio de la temporada festiva para muchos hogares.

Historias de perseverancia

El ambiente en los alrededores del estadio vibraba con una mezcla palpable de ansiedad y gratitud. Desde el día anterior, una hilera de automóviles ocupaba las vías aledañas. El sonido de los motores y el murmullo de los conductores rompían el silencio habitual de la zona.

Aunque la distribución oficial tenía hora de inicio a las 7:00 de la mañana, la declarada necesidad impulsó a muchos a llegar con una antelación extraordinaria.

Javielys García, quien logró ubicarse primera en la fila, estacionó su vehículo en el sitio desde el martes a las 6:00 de la mañana.

Su testimonio refleja la realidad de muchos asistentes que ven en esta donación un recurso indispensable. "La espera vale la pena porque la situación está muy difícil”, comentó García.

A la mujer de origen cubano se le sumó con su testimonio otro de los beneficiarios mientras aguardaba su turno. “Esto es una bendición; vine con mi perrita desde ayer en la tarde principalmente por el pernil [de cerdo]”, anotó.

Familias enteras compartieron el espacio reducido de sus coches durante horas, algunos aún dormían cuando Diario Las Américas llegó al área, una imagen que evidenció la urgencia económica que padecen algunos residentes, pero también la fe en la ayuda comunitaria.

Logística de grandes ligas

Por primera vez en la historia de este evento, la casa de los Marlins sirvió como escenario principal, decisión que permitió una fluidez superior en comparación con ediciones anteriores en los alrededores del edificio de la CAMACOL.

Pedro Mesa, supervisor de las supertiendas Sedano’s en Miami-Dade y presidente del Comité de las Canastas Navideñas, destacó el inmenso trabajo detrás de la operación.

"Esto es algo en lo que trabajamos durante meses; el objetivo es apoyar a familias necesitadas para que pasen una buena Nochebuena. La comunidad nos apoya todo el año, nosotros hoy ofrecemos nuestra ayuda", afirmó Mesa.

En el Center Field Parking Garage, voluntarios y personal de seguridad cargaban los baúles con rapidez y precisión, a través de dos hileras destinadas a los vehículos. En otra área del parque de pelota también se entregaron alimentos a personas que llegaron a pie.

Alianza empresarial

La magnitud de la entrega requirió el respaldo de un robusto grupo de patrocinadores que habitualmente se integran a esta actividad.

Joe Chi, presidente de CAMACOL, subrayó la importancia de mantener viva esta costumbre como parte integral del compromiso del gremio con la comunidad.

Gigantes corporativos como Café La Llave, Goya, Iberia Foods, PepsiCo, Coca-Cola Beverages of Florida y Publix, entre otros, unieron fuerzas para llenar las despensas de los asistentes.

Con los maleteros llenos y el sol ya en lo alto, los vehículos abandonaron el estadio, llevando consigo no solo alimentos, sino la certeza de que su comunidad no los olvida en estas fechas.

