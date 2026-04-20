lunes 20  de  abril 2026
FRAUDE COMERCIAL

Confiscan miles de perfumes falsificados en puerto del sur de Florida

Autoridades federales estiman que el cargamento habría superado el millón de dólares si fuera auténtico

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INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

FORT LAUDERDALE. - Oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) informaron este lunes sobre la incautación de más de 8,500 fragancias falsificadas en el puerto de Port Everglades, en el sur de Florida.

De acuerdo con las autoridades, el cargamento fue inspeccionado el 10 de febrero tras arribar desde Singapur y tenía como destino final una dirección en Miami.

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Los agentes determinaron posteriormente que los productos eran imitaciones de reconocidas casas comerciales como Gucci, Burberry, Giorgio Armani y Lancôme. Según estimaciones oficiales, de haber sido genuinos, su valor en el mercado habría superado el millón de dólares.

El envío quedó retenido mientras se completaba el proceso de verificación y, a inicios de este mes, se confirmó su carácter fraudulento, precisaron funcionarios federales en un comunicado de prensa.

“Esta importante incautación pone de relieve el trabajo de nuestros oficiales para proteger a los consumidores y la economía del país”, señaló el director interino del puerto, John Rico, en el documento. Además, advirtió que este tipo de mercancía ilícita no solo impacta a empresas legítimas, sino que también puede representar riesgos potenciales para la salud y la seguridad del público.

Por otra parte, CBP reportó que durante el año fiscal 2025 se incautaron más de 78 millones de artículos falsificados en Estados Unidos, con un valor estimado superior a los 7,300 millones de dólares si hubieran sido auténticos. La agencia reiteró su compromiso de interceptar este tipo de mercancía ilícita y hacer cumplir las leyes de propiedad intelectual.

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