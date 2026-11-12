Congresista Carlos Giménez invita a Elon Musk a trasladar Tesla a Florida

MIAMI.- El congresista republicano Carlos Giménez invitó a Elon Musk a trasladar a Florida la sede corporativa de Tesla y ampliar sus operaciones en el estado, tras las victorias demócratas en Texas. En una carta fechada el 9 de noviembre, Giménez presentó al Estado del Sol como un entorno favorable para la innovación, la inversión y la creación de empleos.

La misiva está dirigida al director ejecutivo de Tesla y propone que la compañía traslade desde Texas su sede y parte de sus operaciones. La invitación no supone que Musk haya aceptado ni que exista un plan anunciado por la empresa para mudarse.

Qué ofrece Carlos Giménez a Tesla en Florida

“Invito formalmente a Tesla a considerar trasladar su sede corporativa y ampliar sus operaciones desde Texas al Estado Libre de Florida”, escribió Giménez al inicio de la carta. El congresista describió a Florida como un lugar donde “se celebran la innovación, el emprendimiento y la libertad económica”.

Giménez sostiene que Florida favorece a las empresas mediante impuestos más bajos, regulación responsable y menos intervención gubernamental. Aludiendo a las declaraciones de Musk sobre operar sin un gobierno estatal “opresivo y extractivo”, el congresista afirmó que “ninguna compañía debería enfrentar represalias políticas por crear empleos, invertir en innovación estadounidense y contribuir a la prosperidad de nuestra nación”.

El exalcalde de Miami-Dade también subrayó las oportunidades que, en su opinión, ofrece el sur de Florida. La región, escribió, es “una puerta de entrada a América Latina y el Caribe” y cuenta con infraestructura, un sector tecnológico en crecimiento y trabajadores calificados y diversos.

La carta concluye con la disposición de Giménez a colaborar con Musk y con autoridades estatales y locales para que Florida se convierta en “el futuro hogar de la sede de Tesla y de sus operaciones ampliadas”.

Las victorias demócratas en Texas

La representante estatal Gina Hinojosa derrotó al gobernador republicano Greg Abbott y se convirtió en la primera demócrata en ganar la gobernación de Texas desde Ann Richards, quien dejó el cargo en 1995. También será la primera gobernadora latina del estado.

En la contienda para el Senado federal, el representante estatal James Talarico venció al fiscal general republicano Ken Paxton. Su triunfo dio a los demócratas su primera victoria en una elección senatorial de Texas desde 1988. Los demócratas también obtuvieron suficientes escaños para tomar el control de la Cámara de Representantes estatal, aunque los republicanos conservaron la mayoría en el Senado de Texas.

El congresista Greg Casar, representante del distrito 37 de Texas y presidente del Caucus Progresista del Congreso, ganó la reelección. Su plataforma promueve medidas para reducir los costos familiares y hacer que los sectores de mayores ingresos contribuyan más.

Qué han dicho los demócratas sobre los impuestos a los ricos

Durante la campaña, Talarico defendió que los multimillonarios y las grandes corporaciones paguen una mayor proporción de impuestos. Sostuvo que cerrar vacíos tributarios permitiría financiar alivios para la clase media. En una entrevista, resumió su crítica al sistema fiscal diciendo que “grava el trabajo más que la riqueza”.

Hinojosa, por su parte, centró su mensaje económico en las familias trabajadoras y la rendición de cuentas de los sectores poderosos. En su discurso de victoria preguntó si Texas debía pertenecer a las familias que pagan sus impuestos o a los ricos y bien conectados que, según dijo, reciben un trato distinto.

Esas posiciones ayudan a explicar el contraste político que Giménez establece en su carta. Sin embargo, la victoria demócrata no implica por sí sola que Tesla vaya a enfrentar nuevos impuestos. La compañía no ha anunciado un traslado y cualquier cambio tributario dependería de decisiones legislativas y estatales posteriores.

Florida y Texas: diferencias en impuestos empresariales

Florida no cobra impuesto estatal sobre los ingresos personales, pero sí aplica un impuesto corporativo del 5,5%. Texas, por su parte, tampoco tiene impuesto estatal sobre los ingresos personales ni impuesto corporativo sobre la renta; sin embargo, aplica un impuesto de franquicia a ciertas entidades, con tasas y umbrales que varían según la actividad y los ingresos.

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