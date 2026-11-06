viernes 6  de  noviembre 2026
AUTOMÓVILES

Tesla reducirá gradualmente la fabricacion de la Cybertruck, anuncia Musk

Tesla dejará de fabricar la camioneta a mediados de 2027 en su fábrica de Texas para producir su robotaxi autónomo Cybercab, según Musk

El modelo de Tesla, Cybertruck.

El modelo de Tesla, Cybertruck.

ROBYN BECK / AFP

WASHINGTON.- Tesla reducirá gradualmente la producción de su camioneta Cybertruck hacia mediados de 2027, dijo Elon Musk este viernes, lo que indica un probable final para un vehículo que no cumplió sus expectativas de ventas.

Tesla dejará de fabricar la camioneta a mediados de 2027 en su fábrica de Texas para liberar espacio para la producción de su robotaxi autónomo Cybercab, según Musk.

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"Tesla estará reduciendo la producción de la Cybertruck en la Gigafactory Texas hacia mediados del próximo año para hacer espacio para una mayor producción del Cybercab", escribió Musk en X.

Musk no precisó si se llevará la producción a otra fábrica o si se dejará de producir por completo.

Wes Morrill, ingeniero jefe del Cybertruck, escribió en otra publicación que la camioneta "fue una plataforma de desarrollo tecnológico increíble y sigue viva a través del Cybercab".

Los seguidores de Tesla lamentaron la desaparición de la Cybertruck en X, la red social propiedad de Musk, pero el magnate aseguró que la flota de Cybertrucks "seguirá existiendo durante mucho tiempo".

Este coloso de acero inoxidable con aspecto futurista se presentó en noviembre de 2019, y Musk afirmó en aquel momento que había recibido 250.000 pedidos por adelantado en cuestión de días.

FUENTE: Con información de AFP

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