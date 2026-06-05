El próximo presidente de Perú enfrentará el poder de un Congreso con historial de destituciones

Combo de fotografías de archivo que muestra a los candidatos a la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori (i) y Roberto Sánchez. El escrutinio de las elecciones presidenciales de Perú concluyó este viernes, 33 días después de la votación, al alcanzar el 100 % en votos contabilizados, que confirman una segunda vuelta para el 7 de junio entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.

LIMA - Perú elegirá este domingo a su próximo presidente entre la candidata conservadora Keiko Fujimori y el aspirante de izquierda Roberto Sánchez, pero el futuro mandatario enfrentará desde el primer día un desafío que marcó la política peruana durante la última década: la posibilidad de ser removido por un Congreso con amplias facultades para destituir jefes de Estado.

El ganador de la segunda vuelta asumirá el poder el próximo 28 de julio y deberá gobernar junto a un Parlamento que volverá a ser bicameral después de más de tres décadas, con una Cámara de Diputados de 130 miembros y un Senado de 60 escaños.

ELECCIONES Perú elige presidente entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista radical Roberto Sánchez

Aunque Perú cuenta formalmente con un sistema presidencialista, diversos analistas sostienen que el Congreso ejerce un poder determinante sobre la estabilidad de los gobiernos.

La principal herramienta de presión es la figura de la "vacancia por incapacidad moral permanente", contemplada en la Constitución peruana. La ambigüedad de ese concepto permite que los legisladores interpreten discrecionalmente cuándo un presidente puede ser removido del cargo.

Una década de inestabilidad

La política peruana atravesó años de crisis institucional. En la última década, el país tuvo nueve presidentes y varios mandatarios fueron destituidos, renunciaron o enfrentaron procesos impulsados desde el Congreso.

La falta de mayorías parlamentarias estables, las disputas entre poderes del Estado y los escándalos de corrupción alimentaron una permanente confrontación política que debilitó la gobernabilidad.

Con la reinstalación del Senado, algunos expertos consideran que el proceso para remover a un presidente será más complejo, ya que requerirá el respaldo de dos tercios de ambas cámaras.

Sin embargo, advierten que la posibilidad de una destitución seguirá formando parte del escenario político peruano.

Ventaja parlamentaria para la derecha

Según las proyecciones, las fuerzas de centroderecha y derecha mantendrán una posición predominante en el nuevo Congreso.

Fuerza Popular, partido de Keiko Fujimori, contará con una importante representación legislativa que facilitaría la construcción de alianzas para impulsar su agenda política y bloquear eventuales intentos de destitución.

Por el contrario, Roberto Sánchez enfrentaría mayores dificultades para asegurar apoyos parlamentarios debido a la menor presencia de su coalición en ambas cámaras.

Analistas coinciden en que la fragmentación política continuará siendo uno de los principales retos para el próximo gobierno.

Un Congreso cuestionado

La imagen del Congreso peruano sigue siendo una de las más deterioradas entre las instituciones del país.

Encuestas recientes muestran altos niveles de desaprobación ciudadana, mientras numerosos legisladores enfrentaron investigaciones por presuntos delitos relacionados con corrupción, abuso de poder y otras irregularidades.

Entre los casos más comentados figuraron denuncias por el esquema conocido como "mochasueldos", mediante el cual algunos congresistas fueron acusados de apropiarse de parte de los salarios de sus empleados.

También generaron controversia diversos escándalos protagonizados por parlamentarios, incluidos procesos judiciales por presuntos delitos sexuales y actos de corrupción.

La combinación de crisis institucional, enfrentamientos políticos y cuestionamientos éticos mantiene la incertidumbre sobre la capacidad del próximo Congreso para contribuir a la estabilidad democrática del país.

Con ese panorama, el nuevo presidente no solo deberá enfrentar los desafíos económicos y sociales de Perú, sino también la posibilidad permanente de chocar con un Parlamento que, en los últimos años, se convirtió en uno de los principales protagonistas de la vida política nacional.

FUENTE: Con información de AFP