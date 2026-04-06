lunes 6  de  abril 2026
EXILIO CUBANO

Conmemoran 65 aniversario de Bahía de Cochinos con solemne tributo y renovada sede

El exilio cubano honrará a los combatientes de la Brigada 2506 con una jornada de actos cívicos y la reapertura de su emblemático edificio, transformado en un centro interactivo

Donald Trump visitó la sede de la Brigada 2506 en 2024 en su rol de presidente electo.

Donald Trump visitó la sede de la Brigada 2506 en 2024 en su rol de presidente electo.

(CORTESÍA: Spartan Echo)
Vista parcial del salón del Museo de la Brigada 2506.&nbsp;

Vista parcial del salón del Museo de la Brigada 2506. 

JJ BLANCO H./DLA
Por Daniel Castropé

MIAMI.- La Asociación de Veteranos de la Brigada de Asalto 2506 conmemorará el sexagésimo quinto aniversario de la invasión a Bahía de Cochinos con una serie de actos oficiales y la presentación de su renovada sede, que ahora alberga un moderno museo y biblioteca de 11.000 pies cuadrados.

Los organizadores anunciaron que los eventos centrales tendrán lugar del 17 al 20 de abril en Miami, con el fin de honrar a los mártires de la gesta promovida por el exilio cubano y consolidar el legado de esa fecha a través de instalaciones de primer nivel.

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Jornadas de respeto y remembranza

El programa oficial inicia el viernes 17 de abril con la tradicional vigilia y tributo formal ante el Monumento a los Mártires de la Calle Ocho y la Avenida 13.

Allí, frente a la “llama eterna”, se recordará a los combatientes caídos en las arenas de Playa Girón y Playa Larga, así como a los ejecutados por el régimen castrista.

El sábado 18 de abril, el foco se trasladará a la sede histórica de la calle 9, donde se llevará a cabo la ceremonia oficial de corte de cinta de la ampliación del edificio.

Este acto rendirá homenaje a los donantes y autoridades que hicieron posible la reconstrucción integral del inmueble, valorada en 5 millones de dólares.

El domingo 19, los veteranos y sus familias tendrán un encuentro privado para recorrer las nuevas áreas antes de la apertura masiva de la edificación situada a pocos pasos de la Calle Ocho.

Museo de vanguardia en su sitio original

La sede renovada, ubicada en el 1821 SW 9th St, abrirá oficialmente al público general el lunes 20 de abril.

El recinto no es solo un repositorio de archivos; es un espacio de alta tecnología que cuenta con siete estaciones interactivas y más de 800 fotografías digitalizadas que narran cronológicamente desde el entrenamiento en Guatemala hasta el presidio y el exilio.

Esta expansión complementa la labor del museo hermano en Hialeah Gardens, permitiendo que el corazón de la Brigada en la Pequeña Habana ofrezca ahora una experiencia educativa inmersiva y documental sin precedentes.

Herencia de una gesta

La conmemoración rinde tributo a la operación iniciada el 17 de abril de 1961, cuando unos 1.500 exiliados cubanos desembarcaron con el objetivo de restaurar la democracia en la isla.

Aunque la falta de apoyo aéreo comprometió la misión, el sacrificio de la Brigada permanece como el símbolo máximo de la resistencia cubana.

Relevo generacional

Con apenas unos 200 sobrevivientes de la fuerza original, el protagonismo de esta inauguración recae en sus hijos y nietos.

Esta nueva generación ha liderado la recaudación de fondos y la administración de las obras de ampliación, asegurando que el testimonio de sus padres no se pierda con el tiempo.

"Este museo renovado es la garantía de que la lucha por la libertad de Cuba trascenderá nuestras vidas", señalaron portavoces de la organización.

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