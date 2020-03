En Miami-Dade, donde ya se reporta más de 100 casos diagnosticados, el estacionamiento del Hard Rock Stadium dispone de un centro de atención para realizar pruebas médicas. Solo tiene que acercarse al lugar, localizado en 347 Don Shula Dr, Miami Gardens, a la altura de la calle 199 del NW.

“No hay que bajarse del vehículo. Solo se acerca, le tomamos los datos y una muestra de saliva o la nariz, y ya, Tan fácil como eso”, señala el comunicado emitido por la autoridad condal de Salud.

Lo mismo sucede en el Centro de Salud Doris Ison de Community Health of South Florida, en la calle 216 y 103 Court del SW: acerca el vehículo a una de las tiendas de atención habilitadas, le toman los datos y la muestra médica, y en menos de 48 horas le informan por la vía acordada.

Llame primero al número 305-252-4820 para obtener información adicional.

“La prueba es necesaria para saber quién lo tiene y que sepa qué debe hacer para cuidarse y no propagarlo”, especifica el comunicado.

"Es estresante para todos, no solo para nosotros como trabajadores de la salud, sino también para la ciudadanía, pero vamos a vencer esto y mucho más", comentó a DIARIO LAS AMÉRICAS la enfermera Carla, que trabaja en un centro de emergencias en Coral Way.

Entretanto, a medida que los recursos estén disponibles¸ las autoridades de Florida anticipan la habilitación de otros centros de atención.

“Aquí no hacemos la prueba del virus pero me han dicho que tanto el Jackson Memorial como el Larkin Community Hospital podrían hacerla pronto”, anticipó la trabajadora sanitaria del centro de emergencias en Coral Way.

De hecho, el hospital Jakson Memorial, que es mayormente subvencionado por los gobiernos federal, estatal y la ciudadanía de Miami-Dade, anunció que dispone de uno de sus edificios para atender los casos de emergencia relacionados con el virus.

Por otra parte, el portal digital findahealthcenter.hrsa.gov, que habilita la administración federal de Salud, disponible en 16 idiomas, incluyendo español, que cuenta con un buscador de centros médicos en el que puede colocar el nombre de su municipalidad y conocer cuál lugar de atención le queda más cerca de su lugar.

Recuerde que la autoridad condal de Salud anunció que los centros de atención proveerán los exámenes médicos libres de cargos.

Además, puede llamar al número 311, que es la sede del centro condal de Miami-Dade para la información.

Si prefiere llamar directamente al Centro de Enfermedades CDC, marque 800-232-4636 en su teléfono.

Otros números telefónicos importantes, que debe tener a mano, son:

Salud de Miami-Dade (786) 360-4986

Atención para la depresión 305-358-4357

Servicio a mayores 305-670-4357

Comunidad judía 305-576-6550

Violencia doméstica 800-962-2873

Asaltos sexuales 305-585-7273

Children & Families 305-377-5773

Salud de Florida 866-779-6121

Fondo federal de emergencias FEMA 202 646-2500

Si vive en el condado Broward, al norte de Miami, el hospital Memorial Healthcare System, con la ayuda del National Guard, realiza pruebas médicas en el estacionamiento de C.B. Smith Park, en Pembroke Pines.

“Se trata de un servicio rápido que será ofrecido a quienes vayan en un vehículo”, señaló DeSantis. “No será ofrecido a quienes vayan andando o en bicicleta”, subrayó.

“Una vez que lleguen al lugar, el personal habilitado le tomará una muestra y otra persona recogerá los datos personales”, explicó.

Entretanto, Cleveland Clinic, en la localidad de Weston, continua realizando pruebas similares.

“Queremos atender a todos los que sospechen que tengan síntomas relacionados con coronavirus”, tos, fiebre, malestares, indicó la enfermera Carla McWilliams.

En el hospital Broward Health, en Pompano Beach, también realizan las pruebas correspondientes. Puede llamar al 954 320-5730 para tomar información y dirigirse al lugar indicado.

“Podemos realizar unos 300 exámenes al días y eso es lo que estamos haciendo”, comentó el director del centro hospitalario, Gino Santorio.

En Memorial Healthcare System, en Hollywood, también atienden pacientes con síntomas relacionados con el virus, pero primero debe llamar al 954 987-2000 por teléfono.