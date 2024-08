Conozca los candidatos que aspiran a ocupar puestos de jueces en Miami-Dade

Bonita Jones-Peabody: Habiendo juzgado cientos de casos y representado a miles de litigantes, no solo en tribunales penales, sino también en tribunales civiles, de familia, de condado y de menores, aporto mi gran experiencia y conocimiento de la ley, las prácticas y los procedimientos judiciales”.

Juez del circuito 11, grupo 29

Heloiza Correa: “Comprendo por qué hay mucha gente que siente que el sistema de justicia es complejo. Creo que el juez debe informar y educar a la comunidad para que puedan entender cuáles son los procedimientos adecuados y qué puede o no hacer un juez”.

Cristobal David Padrón: “Un proceso de divorcio demora una media de un año y medio y dos años. La justicia que demora es justicia denegada. Por eso es muy importante que intentemos hacer avanzar las cosas. Lo mismo ocurre con los casos penales o civiles. No hay ninguna razón por la que estos casos demoren tanto”.

Juez condal, grupo 29

Christopher Benjamin: “El deber de un juez es escuchar los casos que se le presenten de manera efectiva y eficiente, minimizando las demoras, ser imparcial y garantizar que se cumpla la ley”.

Scott Janowitz: “Debemos asegurarnos de que las personas se sientan cómodas asistiendo al tribunal con más recursos y guías para ayudarlas a comprender ese proceso. Nadie debería tener miedo de los tribunales porque parezcan complejos”.

Alina Salcines Restrepo: Como candidata, traigo no sólo una gran experiencia jurídica, sino también una pasión por la justicia y un compromiso de atender las necesidades de nuestra comunidad”.

Juez condal, grupo 31

Rita María Baez: “Con casi 30 años ejerciendo la abogacía y litigando miles de casos (civiles, de quiebras y de familia), aporto mi amplia experiencia en los tribunales y mi fuerte compromiso de retribuir a mi comunidad a través del servicio judicial”.

Christopher Green: “Si soy reelegido, continuaría sirviendo a la comunidad, asegurándome de que todos tengan acceso a los tribunales y tengan la oportunidad de ser escuchados, mientras manejo eficientemente un monto de expedientes muy grande”.

Locales habilitados para votar por anticipado hasta el domingo 18 de agosto

Del lunes 5 al viernes 9: 7 a.m. - 3 p.m.

Sábado 10 y domingo 11: 8 a.m. - 4 p.m.

Del lunes 12 al viernes 16: 11 a.m. - 7 p.m.

Sábado 17 y domingo 18: 8 a.m. - 4 p.m.

Coral Gables Branch Library

3443 Segovia Street, Coral Gables

Coral Reef Branch Library

9211 SW 152ND Street, Miami

Elections Department (Main Office)

2700 NW 87TH Avenue, Doral

Florida International University

(Student Academic Success Center)

11200 SW 8TH Street, Miami

(Entrada por SW 107TH Avenue y SW 16TH Street)

Historic Garage

3250 S Miami Avenue, Miami

Homestead Community Center

1601 N. Krome Avenue, Homestead

John F. Kennedy Library

190 W 49TH Street, Hialeah

Joseph Caleb Center Community

5400 NW 22ND Avenue - Building A

Miami

Kendall Branch Library

9101 SW 97TH Avenue, Miami

Little Haiti Cultural Complex

212 NE 59TH Terrace, Miami

Miami Beach City Hall

1700 Convention Center Drive, Miami Beach

Miami Dade College Kendall Campus

(The Fascell Conference Center)

11011 SW 104TH Street - Building K

Miami

(Entrada por SW 104TH Street y SW 113TH Place)

Miami Dade College North Campus (Biblioteca)

11380 NW 27TH Avenue - Building 2

Miami

Miami Lakes Community Center

15151 NW 82ND Avenue, Miami Lakes

North Dade Regional Library

2455 NW 183RD Street, Miami Gardens

North Miami Public Library

835 NE 132ND Street, North Miami

North Shore Branch Library

7501 Collins Avenue, Miami Beach

Northeast Dade-Aventura Branch Library

2930 Aventura Boulevard, Aventura

South Dade Regional Library

10750 SW 211TH Street, Cutler Bay

Stephen P. Clark Gov’t Center

111 NW 1ST Street (Lobby)

Miami

West Kendall Regional Library

10201 Hammocks Boulevard, Miami

West Miami Community Center

901 SW 62ND Avenue, West Miami

Westchester Regional Library

9445 SW 24TH Street, Miami