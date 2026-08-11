Courtney Clenney, modelo de OnlyFans evita juicio por asesinato con una pena de seis años

MIAMI.- El proceso por asesinato en segundo grado contra Courtney Clenney no llegará ante un jurado. La antigua figura de OnlyFans admitió su culpabilidad en el fallecimiento de su exnovio Christian Obumseli y aceptó una resolución que podría permitirle recuperar la libertad dentro de aproximadamente dos años.

La decisión fue presentada el lunes ante la jueza de circuito de Miami-Dade Andrea Ricker Wolfson, cuatro años después del arresto de la acusada.

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Clenney, de 30 años, se declaró culpable de homicidio involuntario con un arma mortal. El pacto establece seis años de reclusión y otros cinco bajo supervisión judicial.

Ambos periodos corresponden a etapas diferentes: deberá completar primero el encarcelamiento y posteriormente cumplir las condiciones impuestas para la libertad condicional.

El tiempo transcurrido tras las rejas desde el 10 de agosto de 2022 será descontado de la sentencia. Sus abogados calculan que le restan entre 18 y 24 meses, aunque la fecha definitiva dependerá del cómputo realizado por las autoridades penitenciarias.

Cuando abandone el penal, tendrá que someterse a evaluaciones de salud mental y consumo de sustancias, además de completar los tratamientos recomendados.

La salida negociada cierra un caso marcado por versiones contrapuestas sobre quién ejercía las agresiones dentro de la pareja y si el apuñalamiento constituyó un crimen o un acto para protegerse.

Obumseli tenía 27 años cuando recibió la herida mortal en abril de 2022 dentro del apartamento que ambos ocupaban en el edificio One Paraiso, situado en el vecindario Edgewater.

La creadora de contenido nunca negó haber provocado la lesión. Su versión sostenía que arrojó un cuchillo durante una discusión porque temía por su seguridad.

Los representantes legales reunieron mensajes, expedientes médicos y testimonios con los que pretendían demostrar que su clienta había sufrido abusos. La Fiscalía planteaba lo contrario: describía al joven como víctima de una conducta violenta que aumentó con el tiempo.

La aceptación del cargo reducido evitó que el conflicto entre ambas interpretaciones se debatiera durante un juicio. También descartó una eventual declaración de culpabilidad por asesinato en segundo grado, delito que podía acarrear hasta cadena perpetua.

La audiencia trasladó el centro de atención desde las pruebas hacia el impacto de la pérdida. Karen Egbuna, prima del fallecido, leyó una declaración escrita por la madre.

“Nada puede describir lo que siente una madre al estar frente a la tumba de su hijo”, expresó el mensaje.

El texto recordó los cumpleaños, las celebraciones y las conversaciones que quedaron truncadas. Mientras se escuchaban esas palabras, Clenney desvió la mirada y se mostró emocionada.

Larry Handfield, abogado de los Obumseli, aseguró que sus allegados esperaban una sanción más severa. Sin embargo, respaldaron el convenio para cerrar un litigio prolongado y obtener un reconocimiento público de lo ocurrido.

También lamentaron no haber recibido una disculpa directa de la procesada.

El equipo jurídico de la mujer sostuvo después de la comparecencia que la declaración de culpabilidad no elimina los elementos que, a su juicio, respaldaban su argumento de legítima defensa. Considera que las debilidades del expediente condujeron a la reducción de la imputación y del castigo.

La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, indicó que la solución fue consultada con los parientes de Obumseli y recibió su aprobación.

“Con este acuerdo, la familia de Christian Obumseli finalmente escuchó lo que buscó durante mucho tiempo: Courtney Clenney aceptando plena responsabilidad por su muerte”, señaló.

La ahora convicta será trasladada a una institución estatal para completar el periodo pendiente. Una vez excarcelada, permanecerá durante cinco años sujeta a las obligaciones fijadas por el tribunal.