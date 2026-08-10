La seguridad pública es lo primero: el presupuesto de Miami-Dade debe demostrarlo

El primer y más importante deber de cualquier gobierno es garantizar la seguridad pública. Cada año, el Condado de Miami-Dade establece su presupuesto de acuerdo con sus prioridades. Consideremos que, en el Condado de Miami-Dade, un empleado de parques puede ganar aproximadamente más de $78,000 al año. Sin embargo, el agente Devin Jamarillo ganaba $77,400 cuando fue asesinado en el cumplimiento de su deber. El detective Cesar “Echy” Echaverry Jr. ganaba $83,127 cuando fue asesinado en el cumplimiento de su deber. Miles de hombres y mujeres se ponen una placa y, con gran entrega, salen cada día a enfrentar el peligro, aun sabiendo que quizá no regresen a casa esa noche.

Estamos agradecidos con los empleados de parques, operadores de autobuses, trabajadores de saneamiento y los muchos servidores públicos del condado que desempeñan funciones importantes en nuestra comunidad. Sin embargo, quienes están en la primera línea de la seguridad pública enfrentan un nivel diferente de riesgo y sacrificio. Los salarios deben reflejarlo.

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Miami-Dade debe actuar con absoluta determinación en materia de seguridad pública. Como mínimo, debemos financiar los requisitos básicos para que una operación de seguridad pública tenga éxito: contar con suficientes agentes, ofrecer salarios competitivos y el equipo adecuado, y garantizar la capacitación necesaria para que estén preparados.

Hoy, la necesidad más evidente es ofrecer salarios más competitivos a los agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade. Durante años, Miami-Dade no contrató suficientes agentes. Ahora, el condado intenta ponerse al día en un mercado laboral difícil. Otras jurisdicciones pagan más y ofrecen entornos de trabajo más seguros o menos complejos. Contratar y retener a agentes del orden es ahora más competitivo que nunca.

Miami-Dade presenta un desafío aún mayor. Les pedimos a nuestros agentes que sirvan en uno de los condados metropolitanos más grandes y exigentes de Estados Unidos, con eventos internacionales y turismo, comunidades no incorporadas, importantes corredores de tránsito y responsabilidades en todo el condado, mientras les pagamos menos.

Algunos podrían argumentar que las promociones de la academia no han producido suficientes graduados para satisfacer las necesidades, o que el paquete total de compensación ya es competitivo. Pero los agentes no pueden pagar el alquiler con un paquete de beneficios. Pagan sus cuentas con el cheque que llega a su cuenta bancaria. Un salario competitivo fortalece el reclutamiento, mejora la retención y reduce la pérdida de agentes capacitados que se marchan a comunidades vecinas.

Cada vez que un agente capacitado se va a una agencia que paga más, perdemos alrededor de $40,000 invertidos en su reclutamiento y capacitación. Además, el trabajo correspondiente a cada vacante que queda sin cubrir no desaparece. Simplemente recae sobre los agentes que permanecen, desgastándolos turno tras turno. Los agentes del orden ya están expuestos a un alto nivel de estrés mental. No contar con suficientes agentes aumenta el agotamiento laboral y los costos de horas extras.

Según la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO), el salario de un agente en entrenamiento es de $51,370. A partir de octubre, el salario inicial de un agente será de $66,444. MDSO se encuentra al final de la lista tanto en el salario de agentes en entrenamiento como en el de agentes juramentados, por debajo de jurisdicciones como la Ciudad de Miami, Fort Lauderdale, Broward, Palm Beach, Orange, Hillsborough y Jacksonville.

La Oficina del Sheriff ya ha logrado hacer más con menos, reduciendo los índices de criminalidad en un 22 %. Pero no podemos seguir dependiendo de este modelo indefinidamente. No es sostenible. Y, aún más importante, no es justo para los agentes que ponen sus vidas en riesgo todos los días ni para los residentes que dependen de ellos.

Después de casi 60 años sin un sheriff electo, los residentes de Miami-Dade votaron por un cambio de rumbo porque la seguridad pública merece una rendición de cuentas directa. La sheriff Rosie Cordero-Stutz y la Comisión del Condado responden ante el pueblo. Esa estructura debe ser respetada.

Si cualquier sheriff pide lujos, la respuesta debe ser no. Sin embargo, la Oficina del Sheriff necesita agentes, salarios competitivos y recursos que incidan directamente en su capacidad de respuesta. Por lo tanto, la respuesta debe ser un sí rotundo. Nuestra prioridad debe estar clara, incluso si los fondos para los servicios esenciales de seguridad pública tienen que provenir de otras áreas del presupuesto.

Como presidente del Comité de Seguridad y Salud de la Comisión del Condado, he visto cómo nuestro Departamento de Correcciones logró salir de un decreto de consentimiento federal después de aumentar su personal y sus recursos. La misma lógica se aplica a MDSO.

Les pedimos a nuestros agentes que enfrenten riesgos extraordinarios todos los días. Es nuestra obligación utilizar los dólares de nuestros contribuyentes para proporcionarles las herramientas que necesitan para mantenernos seguros. La seguridad pública siempre es lo primero. En este presupuesto, el Condado de Miami-Dade debe demostrarlo.

Roberto J. Gonzalez es comisionado del Condado de Miami-Dade, en representación del Distrito 11. Se desempeña como presidente del Comité de Seguridad y Salud.