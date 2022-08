Crist: "Hay temas más importantes, el seguro de propiedad y la vivienda asequible"

Tenemos un gobernador que está mucho más interesado en las guerras culturales, atacando los derechos de la mujer o el colectivo LGBTQ, cuando hay otros temas más importantes, como el seguro de propiedad y la escasez de vivienda asequible.

-El Congreso de Florida adoptó una ley que prohíbe el aborto después de las 15 semanas. ¿Cuál es su opinión?

No estoy de acuerdo. Creo que es una medida muy cruel, que no da excepciones a la mujer que es violada, el incesto o la trata de personas. Y para mí, eso es despiadado. El gobernador dice que Florida es el estado más libre de Estados Unidos. Evidentemente no lo es. Si eres mujer, no puedes elegir tener un aborto.

-Tenemos un serio problema con los seguros de casas. Hay legisladores que responsabilizan al fraude por los altos costes. ¿Qué piensa?

Hay fraude, pero no creo que esa sea la razón por la que las tasas de seguros de propiedad se disparan en Florida. Soy capitalista y apoyo el capitalismo, pero soy un capitalista compasivo. Creo que hay aseguradoras que están tratando de ganar más dinero. Como fiscal general y gobernador que fui, nos volvemos a enfrentar a este problema. Dentro del gobierno de Florida tenemos una oficina que regula precios y con una regulación adecuada podríamos hacer mucho más. Cuando presté juramento como gobernador en enero de 2007, inmediatamente convoqué una sesión especial para tratar el problema de seguros entonces. No es un problema nuevo, pero es uno que el gobernador [Ron DeSantis] antes quería enfrentar para ayudar a la gente, pero ahora no está enfocado en eso.

-También tenemos un serio problema de vivienda asequible que está fuera de control. Los precios de alquiler y vivienda están subiendo a números récord. ¿Qué más se puede hacer para ayudar a las personas a encontrar viviendas asequibles y tal vez controlar los altos precios?

Muchas familias, especialmente aquí en Miami, pagan como el 50% de sus salarios para tener un techo. Es horrible, y podemos hacer mucho más. Número uno, Florida tiene un fondo fiduciario, por así decirlo, dedicado específicamente a la vivienda. Se llama Fondo Sadowski, y su único propósito es ayudar a los floridanos con viviendas, no para otros propósitos. Necesitamos tener ese fondo disponible para ayudar a los floridanos. Si yo fuera gobernador en este momento, hablaría con los alcaldes para alentarlos a hacer más, a dedicar más fondos a la vivienda asequible. O sea, viviendas para la fuerza laboral, viviendas para personas de bajos ingresos.

- Imaginemos que es marzo de 2020, ¿habría hecho algo diferente para evitar que los floridanos contraigan coronavirus y mueran?

A partir de marzo o fines de febrero de 2020, cuando se hizo evidente el inicio de la pandemia, habría alentado el uso de mascarillas, el distanciamiento social. El gobernador comenzó a hacer eso inicialmente e incluso impuso un confinamiento, que luego abandonó en septiembre del mismo año, y se jactó de ello. Y tuvimos más contagiados y muertes. No solamente una vez ni dos, sino tres veces tuvimos la mayor tasa de infección en la nación. Ahora tenemos más de 78.000 muertes en Florida. Y me pregunto, ¿cuántas de esas personas que hemos perdido se habrían salvado? Si hiciera caso a la ciencia y alentara la vacunación, el uso de mascarillas, eso que la ciencia moderna recomienda, habría reducido las tasas de infección y muertes. Incluso se burla de algunos de los principales médicos de nuestro país, como el Dr. Fauci. El sitio web de su campaña vende sandalias que se burlan del Dr. Fauci. No solo es irresponsable, es inmoral. Todo lo que el Dr. Fauci está tratando de hacer es salvar vidas y darnos consejos.

- Hay quien cree, incluyendo funcionarios públicos electos, que Tallahassee no presta suficiente atención a los problemas del sur de la Florida: el transporte público, el tráfico, el seguro del hogar, la educación y la sanidad pública.

Tienen razón. Tallahassee no presta suficiente atención a los problemas de los floridanos del sur o de los floridanos en general en todo el estado. Los problemas reales de los que hablamos antes: el seguro de vivienda, la atención médica.

-¿Está el Partido Demócrata en Florida en mejor forma hoy que en las últimas elecciones? Muchos creen que los demócratas no se ocupan de acceder adecuadamente a la comunidad hispana. Incluso la oficina de prensa es difícil de contactar.

Creo que hemos mejorado mucho y también creo que falta camino por recorrer. Pero estoy muy alentado por nuestro presidente, Manny Díaz, quien es de Miami, el exalcalde de Miami. Creo que envía un mensaje importante sobre la preocupación del Partido Demócrata de Florida por los hispanos, los inmigrantes y la diversidad en general. También hay informes sobre cómo se ha cambiado el registro de demócratas e independientes en Miami sin su consentimiento. Y no sabemos cuántos más están ocurriendo en todo el estado. Me pregunto cuántos votantes fueron cambiados a republicanos sin su conocimiento, sin su consentimiento.

-Usted fue gobernador republicano de Florida de 2007 a 2011. Después fue independiente en 2010 y luego demócrata en 2012 ¿Qué puede decir al respecto?

Todos cambiamos de opinión según las circunstancias. Hay personas que no entienden eso. Pero, de todos modos, yo no dejé el Partido Republicano, ellos me dejaron. Me hice independiente en 2010, durante el auge del movimiento Tea Party en el Partido Republicano. Hay muchos buenos republicanos, pero la dirección del partido entonces se movía en una dirección que no concordaba con los valores. Además, estábamos en medio de la Gran Recesión, y teníamos un nuevo presidente, el presidente [Barack] Obama, que anunció que vendría a Florida para promocionar su Ley de Recuperación, el plan de estímulo, por así decirlo. Entonces, me invitaron a estar con ellos durante la presentación en Fort Myers. Me preguntaron si quería ir y dije, claro. Mis padres nos criaron, a mí y a mis tres hermanas, a tratar a los demás con respeto. Dije, él es el presidente de los Estados Unidos de América y viene aquí para ayudarnos con millones de dólares para que no tengamos que despedir a maestros, bomberos y policías. Y fui, y allí dije ante el público, ‘por favor denle una calurosa bienvenida en Florida al presidente Barack Obama’. Me criticaron y me di cuenta, desafortunadamente, de que no era solo porque el presidente era demócrata, sino porque era afroamericano. Y eso me rompió el corazón.

- ¿Cómo debe Florida abordar regímenes totalitarios, como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua?

El estado de Florida tiene un papel importante que desempeñar para contrarrestar los regímenes socialistas en América Latina. El fondo de pensiones de Florida ya prohíbe las inversiones en empresas iraníes y sudanesas. ¿Por qué no Cuba? ¿Por qué no Nicaragua? ¿Por qué no Venezuela? ¿Por qué no CITGO? Los dictadores socialistas y comunistas de América Latina roban al pueblo y saquean las riquezas creadas. Florida no debería ayudarlos.