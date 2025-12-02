Cuándo arranca votación anticipada para segunda vuelta en Miami, Hialeah y Miami Beach

Alina García, supervisora de elecciones de Miami-Dade, enfatizó la relevancia de la participación ciudadana en esta etapa del ciclo electoral.
“La votación anticipada es una de las tres maneras convenientes y seguras de votar en Miami-Dade, junto con el voto por correo y el voto en persona el día de las elecciones”, señaló.
García recordó a los votantes que estas segundas vueltas poseen la misma trascendencia institucional que cualquier otra elección, pues determinan el rumbo de la administración pública en jurisdicciones vitales para la economía y el desarrollo social del condado.
Logística y distribución
La autoridad electoral diseñó un cronograma específico que varía según la municipalidad, por lo que se recomienda a los ciudadanos verificar los horarios antes de asistir.
Para los residentes de Hialeah y Miami, las urnas abrirán el viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., mientras que durante el fin de semana del 6 y 7 de diciembre, el horario se ajustará para cerrar a las 4:00 p.m.
En contraste, Miami Beach mantendrá un horario extendido de doce horas continuas, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., durante los tres días habilitados para este proceso.
Entre los puntos neurálgicos dispuestos para la recepción de votos en Miami destaca el Ayuntamiento de la ciudad, con acceso especial para personas con discapacidad, así como diversos centros comunitarios y bibliotecas como la Sucursal Hispana y la de Shenandoah.
Por su parte, Hialeah concentrará su actividad en la Biblioteca John F. Kennedy, mientras que en Miami Beach se han incorporado nuevas ubicaciones como el Centro Comunitario South Shore y el Parque Muss, además de las sedes tradicionales en el Ayuntamiento y la Biblioteca North Shore.
La sede central en Doral también operará para atender a los votantes de estas jurisdicciones.
Peso político
Este proceso electoral surge como consecuencia de los resultados de las elecciones generales del 4 de noviembre, cuando varias contiendas por escaños en comisiones y concejos municipales no lograron definir un ganador con el 50% más uno de los votos requeridos por ley.
Históricamente, las elecciones de segunda vuelta o balotaje suelen registrar una menor afluencia de votantes en comparación con las generales.
Los funcionarios que resulten electos tendrán poder de decisión sobre temas críticos como la zonificación urbana, las tasas de impuestos a la propiedad, la recolección de residuos y la seguridad pública.
Precintos electorales
En Hialeah:
Biblioteca John F. Kennedy (JFK)
190 West 49th Street, Hialeah, FL 33012
En Miami:
Centro Cultural y para Personas Mayores Carrie P. Meek
1300 NW 50th Street, Miami, FL 33142
Ciudad de Miami – Ayuntamiento
3500 Pan American Drive, Miami, FL 33133
(Entrada por el lado noreste del edificio – Entrada ADA en la puerta principal)
Centro comunitario del parque Gerry Curtis
1901 NW 24th Avenue, Miami, FL 33125
Biblioteca Sucursal Hispana
1398 SW 1st Street, #100, Miami, FL 33135
Centro comunitario del parque Legion Memorial
6447 NE 7th Avenue, Miami, FL 33138
Biblioteca sucursal de Shenandoah
2111 SW 19th Street, Miami, FL 33145
Vestíbulo del Centro Stephen P. Clark (oficina de SOE)
111 NW 1st Street, Miami, FL 33128
Biblioteca sucursal de West Flagler
5050 West Flagler Street, Miami, FL 33134
En Miami Beach:
Ayuntamiento de Miami Beach
1700 Convention Center Drive, Sala de conferencias del primer piso, Miami Beach, FL 33139
Biblioteca sucursal de North Shore
7501 Collins Avenue, Miami Beach, FL 33141
Centro Comunitario South Shore
833 6th Street, Miami Beach, FL 33139
Parque Muss
4300 Chase Avenue, Miami Beach, FL 33140