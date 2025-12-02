Cuándo arranca votación anticipada para segunda vuelta en Miami, Hialeah y Miami Beach

Ciudadanos ingresan a los centros de votación para ejercer su derecho al voto el 4 de noviembre de 2025.

MIAMI. — Los residentes inscritos de las ciudades de Hialeah, Miami y Miami Beach iniciarán el viernes 5 el proceso de votación anticipada de cara a la segunda vuelta de las elecciones municipales, cuya jornada final está programada para el 9 de diciembre.

La Oficina del Supervisor de Elecciones de Miami-Dade habilitará múltiples centros estratégicos en estas tres localidades, además de su sede principal en Doral, con el objetivo de facilitar el sufragio y definir los puestos de liderazgo local que no alcanzaron una mayoría definitiva en los comicios generales de noviembre.

Alina García, supervisora de elecciones de Miami-Dade, enfatizó la relevancia de la participación ciudadana en esta etapa del ciclo electoral.

“La votación anticipada es una de las tres maneras convenientes y seguras de votar en Miami-Dade, junto con el voto por correo y el voto en persona el día de las elecciones”, señaló.

García recordó a los votantes que estas segundas vueltas poseen la misma trascendencia institucional que cualquier otra elección, pues determinan el rumbo de la administración pública en jurisdicciones vitales para la economía y el desarrollo social del condado.

Logística y distribución

La autoridad electoral diseñó un cronograma específico que varía según la municipalidad, por lo que se recomienda a los ciudadanos verificar los horarios antes de asistir.

Para los residentes de Hialeah y Miami, las urnas abrirán el viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., mientras que durante el fin de semana del 6 y 7 de diciembre, el horario se ajustará para cerrar a las 4:00 p.m.

En contraste, Miami Beach mantendrá un horario extendido de doce horas continuas, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., durante los tres días habilitados para este proceso.

Entre los puntos neurálgicos dispuestos para la recepción de votos en Miami destaca el Ayuntamiento de la ciudad, con acceso especial para personas con discapacidad, así como diversos centros comunitarios y bibliotecas como la Sucursal Hispana y la de Shenandoah.

Por su parte, Hialeah concentrará su actividad en la Biblioteca John F. Kennedy, mientras que en Miami Beach se han incorporado nuevas ubicaciones como el Centro Comunitario South Shore y el Parque Muss, además de las sedes tradicionales en el Ayuntamiento y la Biblioteca North Shore.

La sede central en Doral también operará para atender a los votantes de estas jurisdicciones.

Peso político

Este proceso electoral surge como consecuencia de los resultados de las elecciones generales del 4 de noviembre, cuando varias contiendas por escaños en comisiones y concejos municipales no lograron definir un ganador con el 50% más uno de los votos requeridos por ley.

Históricamente, las elecciones de segunda vuelta o balotaje suelen registrar una menor afluencia de votantes en comparación con las generales.

Los funcionarios que resulten electos tendrán poder de decisión sobre temas críticos como la zonificación urbana, las tasas de impuestos a la propiedad, la recolección de residuos y la seguridad pública.

Precintos electorales

En Hialeah:

Biblioteca John F. Kennedy (JFK)

190 West 49th Street, Hialeah, FL 33012

En Miami:

Centro Cultural y para Personas Mayores Carrie P. Meek

1300 NW 50th Street, Miami, FL 33142

Ciudad de Miami – Ayuntamiento

3500 Pan American Drive, Miami, FL 33133

(Entrada por el lado noreste del edificio – Entrada ADA en la puerta principal)

Centro comunitario del parque Gerry Curtis

1901 NW 24th Avenue, Miami, FL 33125

Biblioteca Sucursal Hispana

1398 SW 1st Street, #100, Miami, FL 33135

Centro comunitario del parque Legion Memorial

6447 NE 7th Avenue, Miami, FL 33138

Biblioteca sucursal de Shenandoah

2111 SW 19th Street, Miami, FL 33145

Vestíbulo del Centro Stephen P. Clark (oficina de SOE)

111 NW 1st Street, Miami, FL 33128

Biblioteca sucursal de West Flagler

5050 West Flagler Street, Miami, FL 33134

En Miami Beach:

Ayuntamiento de Miami Beach

1700 Convention Center Drive, Sala de conferencias del primer piso, Miami Beach, FL 33139

Biblioteca sucursal de North Shore

7501 Collins Avenue, Miami Beach, FL 33141

Centro Comunitario South Shore

833 6th Street, Miami Beach, FL 33139

Parque Muss

4300 Chase Avenue, Miami Beach, FL 33140