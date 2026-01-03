Cubanos opositores celebran el momento histórico de Venezuela

MIAMI.- Armando Ibarra, de Cuba Decide; Jorge Luis García Pérez "Antúnez", opositor y expreso político; y Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia, reconocidos opositores cubanos, estuvieron presentes este sábado en el Versailles de la calle 8 de Miami, participando activamente en la celebración por el hecho histórico que hoy conmocionó a Venezuela.

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, los tres activistas coincidieron en que la captura de Maduro es un mensaje de esperanza para la región y que este hecho marca un hito sin precedentes para la democracia venezolana.

Ibarra destacó la importancia del momento:

“Nos unimos al pueblo venezolano para celebrar este paso importantísimo: devolver la democracia y la libertad a Venezuela. Creo que también es un avance crucial para la causa de la libertad en Cuba y en todo el hemisferio. Con la caída de Maduro, considero que sus días están contados.”

Por su parte, Antúnez, aunque asegura que inicialmente estaba desconfiado, resaltó la trascendencia de la fecha y agradeció a la actual administración estadounidense:

“Debo reconocer que me encontraba entre los escépticos y dudaba que esto se fuera a concretar; pensé que se estaba demorando. Pero finalmente no me queda otra alternativa que aceptar los hechos. Quiero dar las gracias al presidente Trump y a su equipo de trabajo por este importante paso, que envía un mensaje claro a los dictadores de Venezuela, Cuba y Nicaragua.”

Ramón Saúl Sánchez subrayó que, aunque la captura de Maduro es un paso crucial, la lucha por la democracia continúa:

“Creo que es un día importante para los venezolanos, como un primer paso: hemos salido del dictador, pero no de la dictadura todavía. Todavía hay ciertos personajes que parecen tener control del país y quieren continuar con las mismas acciones de Maduro. Es necesario que el gobierno de Estados Unidos ayude a que se respete la soberanía del pueblo venezolano.”

La presencia de estos tres líderes cubanos en el Versailles no solo simbolizó la solidaridad con Venezuela, sino también la conexión de los pueblos latinoamericanos en la lucha por la libertad, la democracia y la justicia.

La celebración fue un espacio de unidad, esperanza y compromiso compartido por quienes siguen luchando por sociedades más libres en toda la región, y en este caso, por aquellos que han sufrido en carne propia las represalias de un régimen dictatorial, recordando que la libertad es fruto de la resistencia y la determinación de quienes no se rinden.