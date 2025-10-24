sábado 25  de  octubre 2025
BAJO INVESTIGACION

Tiroteo en La Pequeña Habana deja tres heridos, entre ellos una mujer de 75 años

El Departamento de Policía de Miami (MPD) investiga el incidente que ha dejado consternados a residentes de la zona.

Patrulla del Departamento de Policía de Miami (MPD).

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

Miami — Tres personas resultaron heridas durante un tiroteo registrado la madrugada de este viernes en el corazón de La Pequeña Habana, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió alrededor de la 1:06 a.m en la cuadra 900 de la avenida 12 y la calle 8 del suroeste, luego de que varios vecinos alertaran a la policía sobre disparos en la zona.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a tres personas con heridas de bala. Según confirmó el Departamento de Policía de Miami (MPD), todos fueron trasladados de urgencia al centro de salud Jackson Memorial Hospital.

De acuerdo con información oficial, las víctimas son un joven de 26 años con múltiples impactos de bala que se encuentra en condición crítica, un hombre de 56 años reportado como grave pero estable, y una mujer de 75 años, también en condición de peligro para la vida bajo supervisión médica.

Hasta el momento, los investigadores no han revelado la identidad de las víctimas ni información sobre los posibles responsables del ataque.

La policía mantiene una investigación activa y pidió la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que ayude a esclarecer el hecho.

