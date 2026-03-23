lunes 23  de  marzo 2026
MÁS CARO

Gasolina en Florida sube más de un dólar por galón desde inicio del conflicto en Irán

En Florida el combustible aumenta impulsado por tensiones globales. Así se comportan los precios en Miami y en distintas areas metropolitanas del estado

El precio de la gasolina en Florida.

El precio de la gasolina en Florida.

CESAR MENENDEZ DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.– El precio de la gasolina en Florida aumentó más de un dólar por galón desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, alcanzando este lunes los 3.93 dólares, un alza que ya impacta a conductores en Miami-Dade y refleja la volatilidad del mercado energético global.

El combustible en Florida promedia 3.93 dólares por galón, según AAA – The Auto Club Group, lo que representa un incremento de 21 centavos en la última semana y cerca de 1.6 dólares más en comparación con hace un mes.

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Este repunte coincide con la escalada de tensiones en Medio Oriente, que llevó el precio del petróleo por encima de los 100 dólares por barril durante el fin de semana, antes de retroceder tras anuncios de contactos diplomáticos.

A nivel nacional, el promedio se ubica en 3.95 dólares por galón, también en tendencia alcista.

Precio de la gasolina en Miami y principales áreas del estado

En el sur de Florida, los conductores ya sienten el impacto en los surtidores:

En Miami la gasolina regular se dispensa a 3.92 dólares por galón, la de grado medio a 4.23 dólares, mientras que la premium alcanza los 4.45 dólares.

Áreas metropolitanas con gasolina más cara en Florida

  • West Palm Beach-Boca Raton: 4.07 dólares
  • Naples: 3.99 dólares
  • Ocala: 3.98 dólares

Áreas con el combustible más barato

  • Crestview-Fort Walton Beach: 3.64 dólares
  • Pensacola: 3.68 dólares
  • Panama City: 3.70 dólares

Influencia del precio del petróleo

El comportamiento del crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, explica gran parte del aumento.

El petróleo superó los 100 dólares por barril el domingo debido a la incertidumbre geopolítica. Sin embargo, este lunes cayó por debajo de los 90 dólares tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre conversaciones productivas entre EEUU e Irán.

El estrecho de Ormuz, ubicado entre Irán y Omán, es clave en el comercio energético global. Por esta ruta se transporta aproximadamente el 20% del petróleo mundial, lo que convierte cualquier tensión en la zona en un factor determinante para los precios.

Impacto en la gasolina en Florida

Especialistas señalan que los cambios en el precio del petróleo tardan entre una y dos semanas en reflejarse en la gasolina.

Además, existe un patrón claro, los aumentos en el crudo se trasladan casi de inmediato en el precio del combustible. Sin embargo, las bajadas tardan más en llegar al consumidor

Por ello, aunque el crudo haya descendido, los precios podrían mantenerse elevados en los próximos días.

Consejos para ahorrar gasolina según AAA

Ante el incremento sostenido del combustible, los expertos recomiendan:

  • Agrupar diligencias para reducir recorridos
  • Evitar aceleraciones bruscas y exceso de velocidad
  • Reducir el peso del vehículo
  • Comparar precios con aplicaciones como la de AAA
  • Pagar en efectivo para evitar recargos

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