South Miami celebra elecciones generales el 3 de noviembre junto con los comicios nacionales

Votante acude a las urnas a ejercer su derecho al voto.

MIAMI. La Ciudad de South Miami celebrará sus elecciones generales el próximo martes 3 de noviembre de 2026 , una jornada en la que los votantes elegirán al alcalde y a dos miembros de la Comisión de la Ciudad para mandatos de cuatro años. Los comicios municipales coincidirán con las elecciones generales del condado de Miami-Dade y las elecciones nacionales, lo que permitirá a los electores emitir todos sus votos en una misma fecha.

En esta elección estarán en juego los cargos de alcalde , comisionado del Grupo I y comisionado del Grupo IV , todos con períodos de cuatro años. Las urnas permanecerán abiertas entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m.

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Los residentes de South Miami podrán acudir a los centros de votación asignados según su recinto electoral:

South Miami American Legion #31 (recintos 605.0 y 606.0), ubicado en 7710 SW 59th Avenue, South Miami .

Gibson Bethel Community Center (recinto 621.0), en 5800 SW 66th Street, South Miami .

One City Church (recinto 623.0), en 6750 Sunset Drive, South Miami .

Iglesia Cristiana Comunidad de Esperanza (recinto 652.0), en 6330 Bird Road, Miami.

En caso de que ninguna candidatura obtenga el resultado requerido para definir alguno de los cargos, la ciudad tiene previsto celebrar una segunda vuelta electoral el martes 1 de diciembre de 2026, utilizando los mismos centros de votación.

El período oficial para la calificación de candidatos comenzó el 27 de julio y concluirá el 7 de agosto de 2026. Durante ese plazo, los aspirantes deben completar el proceso entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m. ante la oficina correspondiente.

La Secretaría de la Ciudad informó que los residentes que necesiten información adicional sobre el proceso electoral pueden comunicarse con esa oficina llamando al 305-663-6340.