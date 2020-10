De hecho, la circunscripción que Mucarsel-Powell representa en Washington abarca una amplia zona que comienza en el oeste de Kendall y termina en Cayo Hueso, y es conocida por su voto imparcial, a un lado y el otro de la línea que separa a demócratas y republicanos.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con la representante demócrata acerca de sus propuestas y proyectos, en momentos en que el país necesita hacerle frente a una crisis sanitaria y otra de la economía, al mismo tiempo que debe atender asuntos como la salud pública, la inmigración y el aumento del nivel del mar, entre otros.

-Si es reelegida al Congreso, ¿cuáles serían los asuntos a tratar?

Cuando comencé hace dos años, lo hice para enfocarme en reducir el costo de la medicina, mejorar el acceso a servicios de salud y el medio ambiente y disminuir la violencia con armas de fuego. Pero ahora tenemos que enforcarnos en parar la propagación del COVID-19, facilitar el rastreo del virus y distribuir los recursos necesarios para hacer frente a las pérdidas económicas.

-¿Cuál es su posición respecto a la red de salud Obamacare? ¿Debemos mejorarlo? ¿Cómo?

Aprobamos en la Cámara de Representantes dos proyectos de ley, uno para reducir las primas a pagar y ampliar la cobertura a la clase media y otro para reducir el precio de las medicinas con una expansión al Medicare, pero el Senado los rechazó. Si adoptáramos esas dos propuestas, mejoraríamos la Ley del Cuidado de Salud Accesible, pero prefieren desmantelar el Obamacare y dejar a más de 20 millones de personas sin atención médica.

-La economía y el bienestar de mucha gente sufre el golpe de la pandemia de coronavirus. ¿Qué puede hacer el Congreso para hacer frente a esta situación?

Hemos tratado de ayudar más. Adoptamos la ley Cares Act y luego la propuesta Heroes Act, que daría ayuda directa a las familias, 1.200 dólares a cada persona. Además, ayuda para pagar alquiler e hipotecas, ayudas a pequeños negocios, pero sigue estancada por la mayoría republicana en el Senado.

-El distrito 26 que usted desea seguir representando tiene preocupantes problemas con el aumento del nivel del mar. ¿Qué usted propone para mejorar esa situación?

Vemos ese problema en la costa, Key Largo y otros lugares. Preparamos un proyecto de ley que daría unos 15.000 millones de dólares para elevar carreteras, reparar puentes y crear condiciones que contrarresten la entrada del mar aquí en el sur de Florida, entre otras necesidades, pero igual, está estancada en el Senado.

-Parte del distrito que usted representa en el Congreso tiene un grave problema de tráfico y transporte público. ¿Qué más puede hacer el Congreso para aportar fondos que solucionen este problema?

El transporte público en Miami-Dade es un desastre. Al principio de mi mandato, yo me reuní con el departamento condal de Transporte y en Washington luché para traer 100 millones de dólares que serían utilizados en el proyecto de autobús rápido del sur, pero eso no es suficiente. Hay que seguir trabajando para ampliar el Metrorail o algo similar porque eso es lo que la gente quiere. No se puede seguir viviendo así, tener que conducir más de una hora para llegar al trabajo. Ahí lo ven, lo único que pudieron plantear es expandir un expressway en el oeste, en medio de tierras protegidas. Por suerte, un juez lo paró.

-Como sabe, hay mucha gente en su distrito que necesita legalizar su estatus migratorio en nuestro país. Hay 'dreamers', venezolanos y otras nacionalidades. ¿Qué más se puede hacer por ellos?

Los 'dreamers' tienen derecho a tener sus papeles porque han vivido aquí toda su vida. Adoptamos una ley para protegerlos y tampoco fue aprobada por el Senado. Luego presentamos la propuesta del TPS para los venezolanos (Estatus de Protección Temporal) y tampoco fue aprobada por el Senado. Cómo es eso posible cuando sabemos que los derechos humanos se violan en Venezuela.

-Hay voces que acusan a los demócratas de volverse radicales de izquierda y afirman que estas elecciones son para elegir entre el socialismo y el capitalismo. ¿Cree eso?

Son ataques falsos, desinformación, con lo que los republicanos tratan de dividir, confundir y restar votos a los demócratas, especialmente aquí en el sur de Florida. Lo hacen porque si logran confundir, la gente tendría miedo y no saldría a votar. Este país está basado en una economía capitalista. La gran mayoría de los demócratas es centrista y apuesta por una economía que funcione para todos. Apoyamos el capitalismo. Sabemos que el socialismo ha destrozado países en Latino América. Ahí están Cuba, Venezuela, Nicaragua. Lo sabemos muy bien.

-Nos gustaría darle la oportunidad de explicar por qué dijo en un mitin de campaña: “Nadie pensó que íbamos a poder tomar el poder republicano establecido por los cubanoamericanos en Florida en los últimos 20 años”. ¿Fue eso un ataque contra los cubanoamericanos?

Para nada. No fue un ataque. Admiro mucho a los cubanos. He trabajado incluso con ellos para reunificar las familias. La comunidad cubana lanzó a Miami como una ciudad dinámica en el mapa de Estados Unidos. Trajo valor cultural, económico y político como pocos grupos. Fue un comentario que sacaron de contexto porque lo hice sobre la falta de liderazgo que hemos tenido. Fue dirigido a ciertos políticos que han fallado a su propia gente, incluso a la gente en Cuba, donde ha existido un régimen que mantiene una dictadura por más de 60 años, que viola los derechos humanos.