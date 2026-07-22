Miami-Dade establece aprobación de permisos de construcción el mismo día y concede descuentos por demoras

MIAMI.- La Junta de Comisionados de Miami-Dade aprobó este martes 21 de julio una ordenanza destinada a convertir en permanente el programa de aprobación permisos el mismo día para determinadas obras residenciales, una medida dirigida a reducir las esperas, aumentar la rendición de cuentas y compensar a los propietarios cuando las demoras sean atribuibles al Condado.

La legislación, patrocinada por Anthony Rodríguez, presidente de la Comisión y representante del Distrito 10, encarga a la administración del condado establecer el procedimiento para revisar y aprobar el mismo día determinadas solicitudes de permisos para obras residenciales menores.

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“Durante demasiado tiempo, los propietarios de viviendas han enfrentado demoras innecesarias al tratar de completar proyectos rutinarios de mejoras en sus hogares. El gobierno debe trabajar para la gente, no hacerla esperar”, afirmó Rodríguez tras la aprobación.

¿Qué proyecto quedan incluidos y excluidos?

La ordenanza beneficiará a distintos proyectos residenciales, entre ellos, cercas de hasta seis pies de altura, portones, escaleras, barandas, entradas para vehículos, driveways y colocación de adoquines, piscinas, ventanas, puertas, contraventanas, tragaluces y puertas de garaje.

También podrán acogerse al proceso acelerado los trabajos de techado y reemplazo de techos, remodelaciones de cocinas y baños, demoliciones interiores o parciales, cobertizos prefabricados, reparaciones menores no estructurales y permisos para arreglos mecánicos, eléctricos y de plomería.

Según la nueva medida, los solicitantes deberán presentar a través de correo electrónico los documentos y planos necesarios antes de una reunión presencial o virtual con el personal encargado de revisar los permisos. La norma también permite recibir la evaluación el mismo día sin necesidad de celebrar esa reunión, siempre que el expediente reúna las condiciones establecidas.

La aprobación del permiso en la misma jornada no será automática en todos los casos. El condado podrá imponer limitaciones según la complejidad de la revisión y quedan expresamente excluidos los proyectos que requieran un análisis estructural, los inmuebles situados en distritos históricos, las propiedades con casos activos de cumplimiento del código y las obras destinadas a legalizar infracciones existentes.

“Esta ordenanza codifica y mejora los requisitos para obtener permisos el mismo día en proyectos como techos, ventanas, puertas, piscinas, cercas, entradas para vehículos, remodelaciones de cocinas y baños, y muchas otras mejoras residenciales comunes”, sostuvo Rodríguez.

Informes y descuentos por retrasos

La medida exige que la administración condal presente informes escritos cada seis meses ante la Comisión. Los documentos deberán indicar cuántas solicitudes fueron recibidas, cuántas se aprobaron el mismo día y cuántas incumplieron ese plazo.

Cuando no se logre la aprobación inmediata, el reporte deberá explicar las causas, incluidas deficiencias recurrentes, problemas de personal u otros factores responsables de la demora.

Si el retraso fue ocasionado por el departamento revisor y no por el solicitante, la tarifa del permiso deberá reducirse un 10% por cada día laborable de demora, conforme a la legislación de Florida, o en una proporción mayor si así lo establecen futuras normas estatales o condales.

Rodríguez consideró que esa disposición introduce “una verdadera rendición de cuentas” y protege a los residentes frente a incumplimientos administrativos.

“Mi objetivo es sencillo: proteger el tiempo de los propietarios, mejorar el servicio al cliente y hacer que el gobierno sea más eficiente, transparente y receptivo. Si esperamos que los residentes cumplan los plazos, el gobierno debe estar sujeto al mismo estándar”, expresó.

Levine Cava advierte sobre el impacto de los reembolsos

En un memorando previo a la votación, la alcaldesa Daniella Levine Cava explicó que el Departamento de Recursos Económicos y Regulatorios, conocido como RER, ofrece administrativamente permisos el mismo día desde hace más de dos décadas para determinados trabajos residenciales.

Según la alcaldesa, la ordenanza formaliza dentro del Código del Condado una práctica que ya existía, apoyada desde 2008 en un sistema electrónico de revisión simultánea de planos que permite acelerar los trámites frente al antiguo procedimiento lineal y presencial.

Levine Cava destacó como beneficio de equidad social la formalización de los plazos y la obligación de publicar informes semestrales para medir el funcionamiento del programa, comprobar el cumplimiento de las expectativas e identificar oportunidades para agilizar todavía más los permisos.

Sin embargo, advirtió que los reembolsos o descuentos superiores a los establecidos por la ley estatal podrían afectar financieramente al departamento, especialmente cuando existan demoras fuera de su control razonable.

El memorando también señaló que las tarifas regulatorias deben aplicarse de manera uniforme y alertó que un reembolso completo podría provocar que otros contribuyentes terminaran subsidiando permisos gratuitos debido al incumplimiento de los plazos de revisión.

La ordenanza todavía deberá ponerse en práctica mediante una orden de implementación sometida a la aprobación de la propia Junta de Comisionados. Salvo que sea vetada por la alcaldesa, entrará en vigor diez días después de su promulgación.

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