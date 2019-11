En conversación sostenida este jueves 7 de noviembre, Trutie explicó que las elecciones realizadas el martes 5 habían transcurrido con normalidad y negó que en “algún momento los resultados de los votos hubieran cambiado”.

También se felicitó porque “las máquinas electorales funcionaron de forma excelente”.

Según Trutie, la única queja provino de Hialeah, "que reportó que cuando intentaron ordenar los resultados en el sitio web, se producía un error. El error consistía en que los nombres de los candidatos, no compaginaban con los resultados adecuados. Eso les ocurría, según ellos, cuanto trataban de utilizar la función de clasificación (sorting function) en la página web que permite colocar a los candidatos por orden alfabético u organizarlos por orden descendiente, los que habían obtenido más votos hasta los que habían alcanzado menos".

“Cuando nos enteramos de dicho error”, sostuvo Trutie, “tratamos de replicar el problema en nuestro sistema y no pudimos. No obstante, anulamos la opción de clasificación para que no se produjeran este tipo de inconvenientes en la página web. Y pusimos a Hialeah en contacto con el proveedor de la página”.

Cómo funciona el sistema

Trutie explicó que es el propio votante quien, tras llenar su boleta, introduce ese documento en la máquina que graba el resultado del voto y que es la máquina quien lo trasmite de forma automática al Departamento de Elecciones.

La especialista señaló que las máquinas de conteo de votos no se conectan a internet. “Aquí en el Departamento [de elecciones] hacemos la tabulación de los resultados en un ambiente cerrado”. Y añadió, un ambiente cerrado “quiere decir que la máquina que hace la tabulación (cómputo de los votos) no está conectada con internet. Por ello, no puede ser hackeada ni modificada por nada ni nadie”.

“Cuando los resultados están listos”, agregó la especialista, “el equipo los examina y asegura que son correctos y entonces emite un documento en papel con todos los datos de las elecciones.

“Somos nosotros quienes introducimos estas cifras en la página web”, añadió Trutie.

“Es importante recalcar que son sistemas que trabajan de forma independiente y no están conectados entre sí”, recalcó.

Es por eso, señaló, que “los datos que los usuarios ven en la página web son los mismos resultados de las elecciones”.

La vocera del Departamento de Elecciones explicó que “el día de las elecciones tuvimos cuatro juntas de escrutinios aquí (en el Departamento de Elecciones). Estaban presentes la secretaria de la Ciudad de Hialeah, el secretario de Miami Beach, los secretarios de las Ciudad de Miami y de Homestead”.

“Los cuatro estuvieron vigilando el proceso y los resultados. Y cuando los resultados estuvieron listos, se los dimos a cada secretario. Ellos firmaron los resultados y se los llevaron a sus respectivos alcaldes”, sostuvo.

“Nosotros no podemos explicar lo que ellos vieron de madrugada. Los resultados de las elecciones se dieron sobre las 9.30 de la noche. Hialeah es el único usuario que nos comunicó que durante la madrugada tuvieron un problema con la página web en la función de ordenar”, dijo.

Carlos Hernandez Carlos Hernández, alcalde de Hialeah. CÉSAR MENÉNDEZ / DLA

Hialeah

La mañana de este jueves, Carlos Hernández, alcalde de Hialeah convocó a una rueda de prensa para denunciar supuestas “irregularidades encontradas en el Departamento de Elecciones del Condado” tras el escrutinio de los votos en las recientes elecciones municipales.

Según Hernández, su denuncia ante los medios estuvo basada en el hecho de “haber encontrado unos 'problemitas' en las elecciones del martes pasado”.

Los "problemitas", sostuvo el edil, “ocurrieron en el sistema de computadoras del Departamento de Elecciones”.

Explicó que “tenían las pruebas” que demuestran que “ha habido cambios en ese sistema y no sabemos por qué están ocurriendo esos cambios”.

Para reforzar su tesis, el político sostuvo que como prueba de su denuncia “se puede ver a un candidato ganando la primera vuelta y después a un candidato incorrecto ganando las elecciones”.

“Hemos estado hablando con el Departamento de Elecciones y lo único que sabemos es que hay un problema con las computadoras de las elecciones”, sostuvo.

El alcalde dijo estar muy preocupado porque “las elecciones son un problema muy serio” y se comprometió a mantener a "todo el mundo informado”.

El edil no reveló exactamente qué medidas pretende tomar la Ciudad de Hialeah, pero insinuó que “podría incluir un recuento de la votación”.

Cuando le preguntamos a la funcionaria del Departamento de Elecciones si se podrían repetir los comicios a petición de Hialeah, señaló:

"No se puede. La ley estatal no lo permite. Si un candidato quisiera disputar el resultado de una elección, tiene que seguir el proceso como lo dicta el Estatuto Electoral del estado, concretamente el estatuto 102.168. Pero no ha habido ninguna petición, ni ningún contacto".