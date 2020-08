Derecho de exconvictos a votar: asunto pendiente en Florida

Aquella fechoría le costó cara: tres años de cárcel, un año de probatoria y la aún vigente pérdida del voto.

“Comprendí que la vida es mucho más que hacer un poco de dinero fácil”, reflexionó Gutiérrez, que hoy tiene 31 años, estudia ingeniería civil en University of Florida, en Gainesville, donde no esconde su pasado, pero tampoco lo expone si no le preguntan.

Al salir de prisión, con solo 24 años a cuestas, Gutiérrez asegura haber aprendido la lección. No busca el perdón por lo que hizo, pero sí compresión por la cuenta saldada con la sociedad.

“Me propuse recomenzar la vida. Estuve a punto de casarme y tener hijos, pero opté por estudiar primero, prepararme para tener una vida mejor y poder compartirla con la familia”, apuntó.

De hecho, su hermano Samuel y su novia Susana lo ayudaron a reencaminar la vida. Cumplió los requerimientos de la probatoria y asevera que incluso pagó “la obligación financiera con la corte”, 1.500 dólares, en pequeños plazos, tan pronto pudo conseguir un empleo estable como mesero en un restaurante.

“Guardé los recibos de los pagos por mucho tiempo. Quedaron en casa de mi novia cuando decidí venir a Gainsville a estudiar hace dos años”, relató.

La novia regresó a su país natal y Gutiérrez perdió el contacto con ella, y ahora espera conseguir un reporte de la corte que pueda probar que su “obligación financiera” está liquidada.

Antecedentes

El abogado Luis Martínez, del bufete Martinez & Associates, en Miami, prefiere abstenerse de opinar sobre el derecho del voto para expresos, que no es mencionado en la Carta Magna de la nación y por ende está definido por los estados y sus leyes que varían de uno a otro.

La historia de Florida denota que la Constitución del estado, ratificada en 1838, señaló que “el Congreso estatal promulgará leyes para excluir de sus cargos y del sufragio a quienes hayan sido o puedan ser condenados en lo sucesivo por cohecho, perjurio, falsificación u otro delito grave o falta”.

“La ley prevaleció sin cambios significativos hasta 2007, cuando el entonces gobernador republicano”, que más tarde se cambió a demócrata, “Charlie Crist, logró que el Congreso estatal aprobara la reinstauración del derecho al voto a quienes hayan cumplido condenas”, apuntó el abogado Martínez.

Aquella reforma tuvo por excepción a quienes cometieron delitos de asesinato o asalto sexual, pero restableció el derecho al voto a unos 150.000 expresidiarios.

La reforma fue revertida por el entrante gobernador republicano Rick Scott en 2011, que alegó “necesidad de verificar conducta social” y en su lugar estableció un proceso selectivo que arrojó unas 3.000 aprobaciones de 30.000 recibidas durante sus ocho años de mandato.

“Me parece bien la verificación de conducta social, siempre que dependa de un informe policial que exprese buen comportamiento”, argumentó el abogado.

“Pero condicionarlo a la interpretación de una comisión y un gobernador me parece anticuado”, subrayó Martínez.

En efecto, Gutiérrez, que es uno de los mejores expedientes académicos de la facultad de ingeniería donde estudia, presentó una solicitud formal a la comisión selectiva del voto hace cinco años y aún no ha recibido respuesta.

Soluciones

El 6 de noviembre de 2018, el 65% del electorado de Florida aprobó restituir el derecho al voto a expresos que hayan cumplido sus probatorias y que no hayan sido condenados por asesinato o delitos sexuales.

No obstante, dos meses después el Congreso estatal, de mayoría republicana, optó por supeditar el proceso de restitución al pago de “obligaciones financieras pendientes en las cortes”, como gastos y costes del proceso judicial o penalizaciones monetarias asociadas con la sanción carcelaria.

“El referendo no mencionaba pago de deudas, y así fue aprobado por el electorado. Pero un juez dictaminó que el Congreso podía supeditar el proceso de restitución a deudas monetarias pendientes”, recordó el profesor jubilado de historia Antony Miller, que ha estudiado el acontecer de Florida por muchos años.

No obstante, el estado no guarda un archivo central que ayude a descifrar cuánto debe cada expresidiario y la responsabilidad recae ahora en las cortes locales, que deben informar el monto a pagar o saldado.

Según el Gobierno estatal, la creación de un archivo central tomaría tiempo, tal vez cinco años de trabajo, para coordinar, buscar y recibir las respuestas que serían contabilizadas.

El asunto fue llevado al tribunal y otro juez dictaminó que la "abrumadora mayoría" de los expresos no podría afrontar el pago de las supuestas deudas y que el Congreso estatal habría creado "una pesadilla administrativa" que podría ser interpretada como “un gravamen” al voto o la voluntad del electorado.

Limbo

De esta manera, Gutiérrez, que apresta a graduarse de ingeniero civil este año y ya tiene una oferta de trabajo firme, sigue esperando por una solución a su caso.

“Me encantaría volver a votar”, indicó.

“Supe de mi padre lo importante que es votar y cada vez que se acerca una elección no me pierdo un debate presidencial”, reveló.

“Me acerco a algún colegio electoral para ver la gente entrar. Pero eso es todo lo que puedo hacer. No tengo otra opción, al menos por ahora”, destacó.