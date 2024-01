DeSantis asegura que sigue siendo una "amenaza" para sus rivales

“Hasta ahora, han gastado casi 50 millones de dólares en mi contra en esta campaña electoral presidencial”, dijo el gobernador republicano durante una reunión pública con CNN.

“Eso es más de lo que he gastado contra Joe Biden y Donald Trump juntos. No harían eso a menos que no me vieran como una amenaza”, afirmó en su comparecencia televisiva.

DeSantis: "Me temen"

DeSantis se refirió al presidente Biden y al expresidente Trump como dos políticos que temen su llegada a Washington “para ser un agente de cambio”.

Asimismo, criticó a la candidata presidencial republicana Nikki Haley, quien, según su director de Comunicaciones, Andrew Romeo, gastó 24 millones de dólares “en anuncios falsos negativos” contra él.

Cifras extraoficiales indican que los candidatos presidenciales republicanos habrían invertido alrededor de 300 millones de dólares en publicidad en este ciclo de nominación presidencial.

La mayor parte de ese dinero proviene de los súper PAC y de grupos externos, que han favorecido a Haley en el orden de los 62.8 millones de dólares y a DeSantis con 54.8 millones de dólares.

DeSantis se dirigió a sus seguidores el lunes por la noche en Des Moines, Iowa, después de perder ante Trump. Dijo que estaba en la carrera presidencial “a largo plazo” y que no se dejaría “intimidar por los ataques”.

Lo que viene

El titular de Tallahassee resaltó que ahora enfocará sus esfuerzos en estados claves como New Hampshire y Carolina del Sur, mientras que crecen las voces sobre la pertinencia de que DeSantis se mantenga en la carrera presidencial.

La próxima cita electoral será en New Hampshire, donde se celebrarán las primarias el próximo martes. Según algunas encuestas, Haley ha superado a DeSantis en Granite State y se ha acercado a Trump, que sigue liderando la preferencia de los votantes republicanos.

El expresidente Trump obtuvo una victoria récord en los caucus de Iowa el lunes, con el 51% de los votos, al tiempo que DeSantis sólo pudo reunir el 21% y Haley el 19%.

La victoria de Trump afirmó su control en la nominación presidencial republicana de 2024.