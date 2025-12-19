DeSantis baraja eliminar peajes para residentes de Florida y trasladar el costo a turistas

MIAMI.- Ron DeSantis , gobernador de Florida , sugirió durante una reunión del gabinete estatal, la posibilidad de eliminar por completo los peajes para los residentes del estado y trasladar el costo del sistema de autopistas de peaje a los visitantes y turistas no residentes, una propuesta que, de concretarse, representaría un alivio económico significativo para millones de conductores floridanos.

Durante la reunión, de este miércoles, DeSantis cuestionó la vigencia de los peajes en Florida, especialmente en vías históricas como la Florida Turnpike, que genera alrededor de 2.000 millones de dólares al año. El gobernador planteó que, tras décadas de recaudación, es válido preguntarse si esas infraestructuras ya han sido suficientemente financiadas.

“Estamos eliminando deudas respaldadas por los contribuyentes, y me encantaría poder eliminar los peajes que la gente sigue pagando”, afirmó DeSantis.

“Podrías cobrarles a los visitantes y probablemente ellos podrían cubrir todo, y darle un respiro a los residentes de Florida”, añadió.

El mandatario recordó que los peajes han existido desde su infancia y consideró que ha llegado el momento de revisar si su mantenimiento sigue siendo justificable en los mismos términos.

De descuentos parciales a una exención total

No es la primera vez que DeSantis impulsa alivios en el pago de peajes. En el pasado, su administración aprobó un programa de descuento del 50% para conductores que utilizaran peajes 35 veces o más en un solo mes. Según datos oficiales, esa iniciativa permitió que los automovilistas ahorraran alrededor de 400 dólares en 2023, con un costo estimado de 500 millones de dólares para el Estado.

La nueva propuesta iría mucho más lejos al implicar un descuento del 100% para los residentes, trasladando completamente el costo a los no residentes.

Sin detalles y retos financieros

Por ahora, DeSantis no ofreció detalles concretos sobre cómo funcionaría el programa, ni explicó cómo se compensaría la pérdida de ingresos si los residentes dejan de pagar peajes. Tampoco se ha definido un posible esquema de precios diferenciado para turistas ni el impacto que tendría en la recaudación anual del sistema vial.

No obstante, la propuesta requeriría cambios legales, ajustes tecnológicos y un análisis financiero profundo, especialmente considerando la magnitud de los ingresos que generan actualmente las carreteras de peaje en Florida.

El impacto en Miami-Dade

En el caso del condado de Miami-Dade, los costos de los peajes varían ampliamente. En autopistas como la Dolphin Expressway, el peaje ronda los 4.80 dólares con SunPass, mientras que en la Airport Expressway es de aproximadamente 1.40 dólares. En contraste, los carriles exprés de vías como la I-95 utilizan precios dinámicos que pueden oscilar entre 1.50 y más de 10 dólares en horas pico, dependiendo del tráfico y la hora del día.

Los cobros se realizan automáticamente mediante transpondedores como SunPass, y quienes no los poseen reciben facturación por matrícula (Plate Pay), generalmente a un costo mayor.

Propuesta con alto impacto político

Aunque todavía se trata solo de una idea del mandatario de Florida, la iniciativa tiene un fuerte potencial político y económico. Para muchos residentes, eliminar los peajes supondría un alivio directo al costo de vida en un estado donde el transporte es esencial. Sin embargo, el debate apenas comienza y la viabilidad del plan dependerá de cómo se resuelvan los desafíos financieros y legales que implica trasladar el costo del sistema vial exclusivamente a los visitantes.

