martes 9  de  septiembre 2025
ARMAS LIBRES DE IMPUESTO

DeSantis inaugura feriado fiscal de la Segunda Enmienda en Florida

El gobernador anuncia que los residentes de Florida podrán comprar armas, municiones y equipos deportivos sin pagar impuestos hasta el 31 de diciembre de 2025.

Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio del feriado fiscal.&nbsp;

Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- El gobernador Ron DeSantis anunció este lunes 8 de septiembre en Plant City, Florida, el primer feriado fiscal de la Segunda Enmienda, que suspenderá el cobro de impuestos en la compra de armas de fuego, municiones y artículos deportivos, como cañas de pescar, tiendas de campaña o accesorios de camping hasta el 31 de diciembre, “para aliviar el bolsillo de los residentes” y “conmemorar los valores constitucionales”.

Alivio fiscal en Florida

DeSantis destacó que Florida mantiene uno de los niveles más bajos de carga tributaria per cápita en Estados Unidos, con calificación crediticia AAA y una tasa de desempleo baja. Este año, el gobernado aprobó un paquete de alivio fiscal de dos mil millones de dólares que incluyó feriados específicos y la eliminación permanente del Impuesto sobre el alquiler empresarial - Business Rent Tax-. De ese monto, 450 millones de dólares corresponden a rebajas a través de feriados de impuestos como el anunciado este lunes.

El gobernador subrayó que Florida “es un gran estado para la aventura al aire libre y para ejercer los derechos de la Segunda Enmienda” y aseguró que su administración trabaja para que los floridanos “conserven más en su bolsillo el dinero ganado con esfuerzo”.

Por su parte, el vicegobernador Jay Collins reforzó el mensaje: “Este feriado fiscal entrega un alivio real a las familias y asegura que podamos transmitir nuestros valores a la próxima generación”.

Artículos incluidos en el feriado

Durante el feriado fiscal, no se cobrará impuesto en:

  • Armas de fuego: pistolas, rifles y escopetas.
  • Municiones.
  • Accesorios: fundas, miras, culatas, empuñaduras y kits de limpieza.
  • Arcos y ballestas.

Tampoco cobrarán impuestos los equipo de camping y pesca

  • Linternas y lámparas de hasta $30.
  • Estufas, hamacas, sillas y sacos de dormir de hasta $50.
  • Tiendas de campaña de hasta $200.
  • Cañas de pescar y carretes de hasta $75 (individuales) o $150 (en conjunto).
  • Cajas de aparejos hasta $30.
  • Cebo y anzuelos hasta $5 (individual) o $10 (paquete).
  • La lista completa está disponible en FloridaRevenue.com/HuntFishCamp.

Actividades conmemorativas

Además del feriado fiscal, DeSantis anunció reducciones de precio en distintos eventos relacionados con la Segunda Enmienda:

  • Pases de tiro a mitad de precio en centros de Lakeland, Panama City Beach, St. Cloud y Palm Beach en fechas especiales en octubre, noviembre y diciembre.
  • Pases gratuitos para veteranos en todos los campos de tiro estatales el domingo 9 de noviembre, en honor al Día de los Veteranos.
  • Licencia deportiva Gold por cinco años a mitad de precio ($250 en lugar de $500) como parte de la conmemoración de America250.

Debate sobre impuestos a la propiedad

En paralelo, el gobernador adelantó que trabaja en una iniciativa para ofrecer alivio en el impuesto a la propiedad, tema que requeriría una enmienda constitucional y aprobación en referendo. Criticó el aumento de presupuestos locales en condados como Broward, donde —según afirmó— “los valores de las viviendas suben, se incrementan las tasaciones y los gobiernos locales reciben más ingresos, sin devolver ese excedente al contribuyente”.

DeSantis afirmó que “los floridanos deberían poder ser dueños de su vivienda principal libre de cargas perpetuas al gobierno” y aseguró que presionará a los legisladores para que los votantes decidan sobre una reducción significativa de este impuesto.

[email protected]

