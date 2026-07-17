Candidata demócrata al Senado federal por Florida irá a juicio tras protesta en oficina de DeSantis

Angie Nixon, representante estatal demócrata y candidata al Senado de Estados Unidos por Florida.

MIAMI.- La representante estatal demócrata Angie Nixon, candidata al Senado de Estados Unidos por Florida, enfrentará dos cargos —trespassing y resistencia a un agente sin violencia- por su participación en una protesta realizada el pasado 15 de mayo de 2026 en las inmediaciones de la oficina del gobernador Ron DeSantis, mientras se prepara para las primarias demócratas del 18 de agosto.

Nixon compareció el miércoles 15 de julio ante un tribunal del condado de Leon, donde se estableció que el juicio comenzará durante la semana del 21 de septiembre de 2026, salvo que el caso sea resuelto antes de esa fecha.

¿Peligro en EEUU? Ala de izquierda radical del Partido Demócrata gana terreno en las primarias y desplaza a "moderados"

ENCUESTA Donalds amplía ventaja en primaria republicana para gobernador de Florida y alcanza 54% de apoyo

La legisladora, quien representa al Distrito 13 de la Cámara de Florida, en el condado de Duval, enfrenta dos cargos menores: entrada ilegal o permanencia no autorizada en una propiedad —trespassing— y resistencia a un agente sin violencia.

El arresto

Nixon fue arrestada por agentes de la Policía del Capitolio la tarde del 15 de mayo, después de permanecer durante aproximadamente cinco horas en una sentada cerca de la oficina de DeSantis.

La representante buscaba reunirse con el gobernador para discutir los nuevos mapas de los distritos congresionales de Florida, aprobados por la Legislatura estatal.

Nixon y otros demócratas sostienen que el mapa fue diseñado mediante manipulación partidista —conocida como gerrymandering— y reduce la representación política de comunidades negras y puertorriqueñas.

La legisladora permaneció en el lugar después del cierre del Capitolio y de recibir instrucciones para retirarse. Posteriormente, los agentes procedieron a detenerla.

La legisladora afirmó que su arresto fue ordenado desde la oficina del gobernador.

“Intimidación política”

Después de conocerse que el proceso judicial continuará, Nixon acusó al Gobierno estatal de utilizar el sistema de justicia contra quienes se oponen a sus políticas.

“Desde hace mucho tiempo sabemos que cuando uno se atreve a desafiar el statu quo en Florida, enfrenta una reacción intensa y utilizada como arma política”, declaró.

“Presentar cargos en mi contra por protestar pacíficamente contra unos mapas electorales ilegales, manipulados y racistas es un claro intento de intimidarnos y de socavar los derechos de todos los floridanos. Llevo sus ataques como una insignia de honor”, agregó.

Nixon señaló que, a su juicio, el Gobierno estatal debería concentrar sus recursos en asuntos como los seguros de propiedad, los precios y el financiamiento de las escuelas públicas.

“Este proceso judicial revela una verdad más profunda sobre las prioridades de Ron DeSantis y de los republicanos de Florida”, afirmó.

“En lugar de dedicar su tiempo y los recursos de los contribuyentes a atender las necesidades de los floridanos trabajadores —como reducir los desorbitados costos del seguro de propiedad, detener el abuso de precios por parte de las corporaciones y financiar nuestras escuelas públicas—, están utilizando el sistema de justicia para castigar la oposición política”, sostuvo.

La representante aseguró que continuará defendiendo sus posiciones durante el proceso judicial.

“Quieren silenciarme, pero nunca dejaré de luchar por una Florida donde todos podamos prosperar, no solo las personas adineradas o quienes conocen al gobernador y reciben favores especiales y millones de dólares del dinero de los contribuyentes. Depende de nosotros, los votantes, ponerles límites”, concluyó.

Protesta contra los mapas electorales

El arresto ocurrió después de las protestas de Nixon contra la redistribución de los distritos congresionales de Florida.

Un día antes de su detención, la representante había recibido una medida disciplinaria del Comité de Reglas y Ética de la Cámara estatal por utilizar un megáfono durante una protesta en el pleno relacionada con la votación de los nuevos mapas.

El proceso judicial de Nixon comenzará después de las primarias demócratas. Hasta ese momento, los cargos permanecen pendientes y la representante no ha sido declarada culpable.

El juicio coincide con su campaña al Senado

Nixon aspira a representar al Partido Demócrata en las elecciones por el escaño del Senado federal ocupado por la republicana Ashley Moody.

Las primarias demócratas se celebrarán el 18 de agosto de 2026, poco más de un mes antes de la fecha fijada para el juicio.

Algunos medios políticos estatales han señalado que Nixon utiliza la atención generada por su comparecencia judicial para aumentar la visibilidad de su campaña frente al teniente coronel retirado Alexander Vindman.

Florida Politics describió la comparecencia de Nixon ante el tribunal del condado de Leon como parte de su esfuerzo por impulsar una candidatura considerada en desventaja frente a Vindman. Esa descripción corresponde al análisis realizado por el medio sobre la estrategia electoral de la representante.

Nixon ha incorporado el arresto y el proceso judicial a su mensaje de campaña, presentándolos como consecuencia de su oposición a DeSantis y a los nuevos mapas electorales.

Primarias contra Vindman

Nixon compite en las primarias contra Vindman, quien cuenta con una ventaja considerable en la recaudación de fondos.

Según los informes de campaña disponibles hasta finales de junio, Vindman había recaudado aproximadamente 16.7 millones de dólares, mientras Nixon reportaba alrededor de 115,000 dólares disponibles para su campaña.

Vindman tampoco se ha comprometido públicamente a participar en un debate con Nixon antes de las primarias.

En este contexto, Nixon ha cuestionado las apariciones públicas de la presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, junto a Vindman. La legisladora considera que esas presentaciones muestran una mayor cercanía del liderazgo partidista con su adversario.

Por su parte, el Partido Demócrata de Florida ha negado favorecer a alguno de los aspirantes y sostiene que mantiene una posición neutral en las primarias.

Observadores políticos de Jacksonville también han mencionado la posibilidad de que Nixon regrese a la política local si no obtiene la nominación al Senado.

La representante ha expresado anteriormente interés en el Distrito 10 del Concejo de Jacksonville, donde varios candidatos se preparan para competir por el puesto de Ju’Coby Pittman, quien no puede aspirar a otro mandato consecutivo.

Críticas políticas de Trump

Durante su campaña, Nixon ha criticado los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, al argumentar que las empresas trasladan esos costos a los consumidores.

“Esas tarifas se repercuten en los precios de nuestras tiendas. Tenemos que eliminar los impuestos que Donald Trump ha impuesto a los trabajadores de Florida”, declaró.

Nixon también ha centrado parte de su plataforma en el acceso a la atención médica y en los precios de los medicamentos.

“La codicia corporativa es la razón por la cual los floridanos están racionando sus medicinas. Están dejando de recibir procedimientos que pueden salvarles la vida porque no pueden pagarlos”, sostuvo.

“Esto no es complicado. Las corporaciones están eligiendo sus ganancias por encima de tu vida. Me postulo para luchar por la atención médica como un derecho”, añadió.

En la actual legislatura estatal, Nixon apoyó medidas dirigidas a reducir los impuestos a la propiedad.

Ilhan Omar respalda la candidatura de Nixon

La representante federal por Minnesota Ilhan Omar anunció su respaldo a Nixon en la contienda por el Senado de Estados Unidos.

Omar, integrante de la linea dura del partido demócrata, destacó el trabajo de Nixon en favor de las familias trabajadoras y su oposición a las políticas republicanas en Florida.

Nixon, en su cuenta de X, agradeció el respaldo y vinculó el apoyo de Omar con sus propuestas sobre atención médica, cuidado infantil y costo de vida.

La elección primaria del 18 de agosto determinará quién representará al Partido Demócrata en la elección general de noviembre por el escaño ocupado por Moody.

Es importante señalar que los cargos, ambos delitos menores, no le impiden competir en las primarias demócratas de agosto ni la descalifican automáticamente como candidata al Senado federal.

[email protected]