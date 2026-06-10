Más allá del marcador: Nerón Meiler y las reglas del juego

El texto ya está disponible en Amazón.

La obra es una invitación que combina enseñanzas espirituales con situaciones propias del fútbol.

MIAMI. - Para millones de personas, el fútbol es una pasión capaz de unir culturas, generaciones y países. Para Nerón Meiler , también es una herramienta para comprender mejor la vida. Tras más de 26 años estudiando la Kabbalah, el empresario y escritor encontró en el deporte más popular del planeta una manera accesible de explicar conceptos relacionados con la conciencia, el libre albedrío y el crecimiento personal.

Esa idea es el eje de El Juego Consciente, una obra que combina enseñanzas espirituales con situaciones propias del fútbol para reflexionar sobre la responsabilidad personal, la incertidumbre y la forma en que las personas interpretan sus experiencias.

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Lo que comenzó como una manera de acercar ciertas enseñanzas a sus hijos terminó convirtiéndose en un proyecto que le tomó seis años completar y que hoy busca llegar a lectores mucho más allá de los aficionados al deporte.

La reflexión que atraviesa toda la obra parte de una pregunta sencilla: ¿cuántas personas enfrentan los desafíos de la vida sin comprender realmente las reglas que condicionan sus decisiones? Sobre esa premisa gira buena parte de la conversación que Meiler sostuvo en exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Un puente entre el fútbol y la vida

La idea surgió de manera inesperada. Mientras intentaba explicar conceptos complejos a su familia, descubrió que los ejemplos futbolísticos despertaban una atención inmediata.

“Cada vez que usaba un ejemplo de fútbol para explicar algo, a mi hijo se le iluminaban los ojos. Ahí entendí que había encontrado un puente. El fútbol tiene la capacidad de conectar con personas de cualquier edad, cultura o creencia. Lo que inicialmente era una conversación familiar terminó convirtiéndose en algo mucho más grande”.

Con el paso del tiempo, aquella intuición se transformó en una obra que utiliza un lenguaje familiar para abordar preguntas universales.

“No estaba escribiendo sobre fútbol. Tampoco estaba escribiendo solamente sobre Kabbalah. Estaba escribiendo sobre la vida. El fútbol era simplemente el vehículo para llegar a conversaciones que todos, de una forma u otra, terminamos teniendo”.

El partido que ocurre dentro de cada persona

Uno de los conceptos centrales de la obra es que las personas suelen vivir dos experiencias paralelas.

“Hay dos partidos ocurriendo al mismo tiempo: el real y el que construyes en tu cabeza”.

Para Meiler, gran parte del sufrimiento humano surge precisamente de esa diferencia entre las circunstancias y la percepción que tenemos de ellas.

“Los hechos son una cosa. La interpretación que hacemos de esos hechos es otra completamente distinta. Muchas veces sufrimos más por la historia que nos contamos que por lo que realmente ocurrió”.

Esa observación lo llevó a profundizar en la manera en que las personas procesan los acontecimientos de su vida.

“La mayoría de las veces no sufrimos por el evento. Sufrimos por la historia que le ponemos encima. Ahí es donde comienza el trabajo de conciencia. Cuando logras separar una cosa de la otra, aparecen nuevas posibilidades”.

El Juego Consciente El texto ya está disponible en Amazón. CORTESÍA DEL ENTREVISTADO

Las reglas que nadie enseña

A juicio del autor, buena parte de la frustración humana proviene de intentar jugar un partido sin comprender realmente cómo funciona.

“La mayoría juega el partido de la vida sin conocer las reglas. Sabe que está jugando, siente la presión del marcador, celebra cuando las cosas salen bien y se frustra cuando salen mal, pero rara vez se detiene a entender cómo funciona realmente el juego”.

Según explica, las personas suelen concentrarse en controlar aquello que escapa a sus posibilidades mientras descuidan lo que sí depende de ellas.

“Queremos controlar el resultado, las circunstancias y el comportamiento de los demás. Pero el verdadero trabajo consiste en aprender a gestionar nuestra respuesta. Ahí es donde aparece la libertad”.

Del ‘¿por qué?’ al ‘¿para qué?’

Durante la entrevista, Meiler insiste en una idea que considera transformadora: cambiar la pregunta con la que se enfrentan las dificultades.

“Cuando algo nos duele solemos preguntar: ‘¿Por qué me pasó esto?’. La Kabbalah propone una pregunta diferente: ‘¿Para qué me pasó esto?’. Ese pequeño cambio modifica completamente la experiencia”.

Además, refiere que las circunstancias difíciles no deben entenderse únicamente como obstáculos.

“Las situaciones no te suceden a ti. Suceden para ti. Eso no significa que todo sea agradable o fácil. Significa que cada experiencia contiene una oportunidad de crecimiento, aprendizaje o transformación”.

Desde su perspectiva, el desafío consiste en descubrir cuál es esa oportunidad.

“La vida constantemente nos presenta situaciones para revelar algo que todavía no hemos visto de nosotros mismos. Cuando entendemos eso, dejamos de sentirnos víctimas permanentes de las circunstancias”.

El dolor y el sufrimiento

Uno de los temas más profundos del texto es la diferencia entre dos conceptos que suelen confundirse.

“El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional”, apunta.

Meiler explica que las personas no siempre pueden evitar pérdidas, decepciones o momentos difíciles, pero sí pueden desarrollar una relación diferente con esas experiencias.

“El sufrimiento aparece cuando añadimos resistencia, juicio o una narrativa que prolonga el dolor más allá de lo necesario. Ahí es donde comienza el trabajo interior”.

El escritor considera que muchas personas viven atrapadas en historias que construyeron hace años y que continúan condicionando su presente.

“Seguimos reaccionando a situaciones actuales desde heridas antiguas. Y mientras no seamos conscientes de eso, seguimos jugando el mismo partido una y otra vez”.

El verdadero significado del libre albedrío

La conversación también aborda uno de las premisas más debatidas dentro de la filosofía y la espiritualidad.

“Mucha gente cree que el libre albedrío consiste en controlar todo lo que ocurre. La vida demuestra constantemente que eso no es posible”.

En su visión, la verdadera libertad se encuentra en otro lugar.

“El destino no es lo que te pasa. El destino es lo que haces con lo que te pasa”.

Esa capacidad de elegir la respuesta frente a las circunstancias constituye, según expone, uno de los mayores recursos del ser humano.

“No siempre elegimos las cartas que recibimos. Pero sí podemos elegir cómo jugarlas”.

El Juego Consciente La obra es una invitación que combina enseñanzas espirituales con situaciones propias del fútbol. CORTESÍA DEL ENTREVISTADO

Aprender a convivir con la incertidumbre

En una época marcada por cambios acelerados, la incertidumbre se ha convertido en una de las principales fuentes de ansiedad.

Sin embargo, Meiler considera que intentar eliminarla es una batalla perdida desde el principio.

“El equilibrio no consiste en eliminar la incertidumbre. Consiste en aprender a mantener el balance mientras el partido sigue en juego”.

La comparación con el fútbol vuelve a servir como ejemplo.

“Ningún jugador entra a una cancha sabiendo exactamente lo que va a ocurrir. Si conociera cada jugada de antemano, el partido perdería sentido. La incertidumbre no es un error del sistema; es parte esencial del juego”.

La vida como un territorio desconocido

Lejos de presentar respuestas definitivas, el entrevistado sostiene que gran parte de la ansiedad humana surge de una realidad sencilla: nadie ha vivido antes el momento que está atravesando.

“Somos ignorantes en nuestro presente porque nunca lo hemos vivido antes. Pretendemos tener certezas absolutas sobre algo que estamos experimentando por primera vez. Cuando entendemos eso, aprendemos a relacionarnos de otra manera con la incertidumbre”.

Esa comprensión exige una dosis inevitable de confianza.

“La vida es un acto de fe. Todos los días tomamos decisiones sin conocer completamente el resultado. Lo hacemos cuando iniciamos una relación, cuando emprendemos un proyecto o cuando simplemente damos el siguiente paso. Vivir implica aceptar que no siempre veremos el campo completo antes de movernos”.

La vida siempre pita a tu favor

Entre las frases más llamativas de la obra aparece una que suele despertar curiosidad.

“La vida siempre pita a tu favor”.

Lejos de sugerir que todo sucede de acuerdo con los deseos individuales, Meiler sostiene que cada experiencia puede convertirse en una oportunidad para avanzar.

“A veces no entendemos la jugada en el momento. A veces incluso creemos que la vida está jugando en nuestra contra. Pero cuando observamos el recorrido completo, descubrimos que muchas de las situaciones que parecían obstáculos terminaron impulsándonos hacia algo mejor”.

Más allá del Mundial

Con la cercanía de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Miami como una de las ciudades anfitrionas, el impulsor de esta propuesta considera que el fútbol ofrece una ocasión única para abrir conversaciones que trascienden el ámbito deportivo.

“Con el Mundial a las puertas, el lenguaje del fútbol es probablemente el más democrático del mundo. Lo entienden millones de personas. Ese es el puente”.

Aunque El Juego Consciente recibió una Mención Honorífica en los International Hispanic Book Awards 2025 dentro de la categoría de Mejor Libro de Autotransformación, Meiler insiste en que su mayor interés no es el reconocimiento editorial.

“No quiero que las personas simplemente se sientan bien después de leer el libro. Quiero que sean más conscientes. Si una persona termina la lectura observando su vida desde una perspectiva diferente, entonces el propósito ya se cumplió”.

Al resumir el mensaje central de la obra en una sola frase, no necesita pensarlo demasiado.

“Aprende las reglas del juego antes de que se acabe el tiempo”.

Más allá de victorias, derrotas y marcadores, esa parece ser la invitación de Nerón Meiler: comprender que el partido más importante no se juega en una cancha, sino en la manera en que cada persona decide vivir su propia historia.