Familiares denuncian abandono en caso de joven apuñalado en Gladeview

Gladeview — La mañana del domingo, Sahmari Cromer, de 29 años, fue apuñalado en la cuadra 1800 y la calle 70 del noroeste de la ciudad, de acuerdo con información compartida por Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO).

Así mismo, agregaron que el personal de bomberos llegó a la escena y lo trasladaron en condición crítica al Jackson Memorial Hospital donde murió a causa de las heridas sufridas.

Para su familia, la tragedia comenzó antes del ataque. Tawana Bell, madre de Cromer, aseguró que su hijo sufría esquizofrenia y trastorno bipolar, y que mientras recibía el tratamiento adecuado llevaba una vida estable. Tras un cambio en su medicación, comenzó a desorientarse y deambular de noche, sin el seguimiento médico necesario, por lo que dice que “el sistema ya lo había matado”, responsabilizando al sistema de salud por la falta de atención, según informaron otros medios locales.

Hasta el momento, los detectives no han divulgado información sobre posibles sospechosos ni el móvil que pudo motivar el crimen. La investigación continúa bajo la supervisión de las autoridades competentes.