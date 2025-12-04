Detienen en California a líder de red de trata de personas sentenciado en el sur de Florida

MIAMI. — Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a Rafael Alberto Cadena-Sosa en la localidad de San Pedro, California, a quien las autoridades acusan de haber encabezado una red de tráfico de personas en el sur de Florida.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó la aprehensión del ciudadano mexicano como resultado de un operativo diseñado para localizar a infractores con antecedentes penales graves que permanecen en el país.

Antecedentes

Cadena-Sosa figura entre los 16 imputados de un extenso proceso legal iniciado en 1998 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En aquel momento, las autoridades presentaron cargos contra seis miembros de la familia Cadena, originarios de Veracruz, México, y diez asociados.

La estructura operaba mediante un esquema creado para atraer a mujeres jóvenes a territorio estadounidense bajo la promesa de empleos legítimos.

El modus operandi consistía en el traslado de las personas afectadas a través de Texas hacia destinos finales en Florida y Carolina del Sur. Una vez en el país, la organización imponía condiciones de servidumbre para saldar supuestas "deudas de contrabando" generadas por el cruce fronterizo.

Mecanismos de coacción

El control sobre las víctimas se ejercía mediante una estricta vigilancia y métodos de intimidación psicológica y física.

Las afectadas debían cumplir con jornadas extenuantes de hasta 12 horas diarias durante seis días a la semana y entregar la totalidad de las ganancias generadas a los operadores de la red.

Para asegurar la permanencia de las mujeres y evitar denuncias, el grupo recurría a amenazas directas contra la integridad de las víctimas y la de sus familias en sus lugares de origen.

Estas prácticas coercitivas impedían cualquier intento de evasión y perpetuaban la situación de explotación, según las autoridades.

Proceso judicial y captura

El historial legal de Cadena-Sosa incluye haber admitido su culpabilidad en octubre de 2014 por cargos de conspiración y retención de personas en servidumbre involuntaria.

En enero de 2015, un juez federal en Miami dictó una sentencia de 15 años de prisión y ordenó el pago de 1.261.563 dólares en concepto de restitución a 16 víctimas.

Su reciente arresto se enmarca en las operaciones del DHS conocidas como worst of the worst ("los peores de los peores"), enfocadas en la captura de perfiles de alta peligrosidad.