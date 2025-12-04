jueves 4  de  diciembre 2025
JUSTICIA

Detienen en California a líder de red de trata de personas sentenciado en el sur de Florida

El ciudadano mexicano fue interceptado por autoridades migratorias tras ser identificado como un objetivo prioritario, la red utilizaba engaños laborales para someter a sus víctimas

Rafael Alberto Cadena-Sosa.

Rafael Alberto Cadena-Sosa.

DHS
Por Daniel Castropé

MIAMI.— Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a Rafael Alberto Cadena-Sosa en la localidad de San Pedro, California, a quien las autoridades acusan de haber encabezado una red de tráfico de personas en el sur de Florida.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó la aprehensión del ciudadano mexicano como resultado de un operativo diseñado para localizar a infractores con antecedentes penales graves que permanecen en el país.

Lee además
Imagen referencial.
JUSTICIA

Arrestan en Florida a pareja acusada de saquear más de 40 tiendas en dos meses
David Robert McKeown.
SENTENCIA EJEMPLAR

Maestro de Florida recibe condena de 135 años por pornografía infantil y abuso animal

Antecedentes

Cadena-Sosa figura entre los 16 imputados de un extenso proceso legal iniciado en 1998 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En aquel momento, las autoridades presentaron cargos contra seis miembros de la familia Cadena, originarios de Veracruz, México, y diez asociados.

La estructura operaba mediante un esquema creado para atraer a mujeres jóvenes a territorio estadounidense bajo la promesa de empleos legítimos.

El modus operandi consistía en el traslado de las personas afectadas a través de Texas hacia destinos finales en Florida y Carolina del Sur. Una vez en el país, la organización imponía condiciones de servidumbre para saldar supuestas "deudas de contrabando" generadas por el cruce fronterizo.

Mecanismos de coacción

El control sobre las víctimas se ejercía mediante una estricta vigilancia y métodos de intimidación psicológica y física.

Las afectadas debían cumplir con jornadas extenuantes de hasta 12 horas diarias durante seis días a la semana y entregar la totalidad de las ganancias generadas a los operadores de la red.

Para asegurar la permanencia de las mujeres y evitar denuncias, el grupo recurría a amenazas directas contra la integridad de las víctimas y la de sus familias en sus lugares de origen.

Estas prácticas coercitivas impedían cualquier intento de evasión y perpetuaban la situación de explotación, según las autoridades.

Proceso judicial y captura

El historial legal de Cadena-Sosa incluye haber admitido su culpabilidad en octubre de 2014 por cargos de conspiración y retención de personas en servidumbre involuntaria.

En enero de 2015, un juez federal en Miami dictó una sentencia de 15 años de prisión y ordenó el pago de 1.261.563 dólares en concepto de restitución a 16 víctimas.

Su reciente arresto se enmarca en las operaciones del DHS conocidas como worst of the worst ("los peores de los peores"), enfocadas en la captura de perfiles de alta peligrosidad.

Temas
Te puede interesar

Un tercio de residentes de Florida evalúa irse por clima extremo y situación financiera

California: Al menos cuatro muertos y diez heridos por un tiroteo en un cumpleaños infantil

Florida escala guerra política contra California y exige bloquear su agenda energética

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal y el dictador Nicolás Maduro.
Última hora

El Pollo Carvajal en carta a Trump revela complicidad La Habana-Caracas en espionaje y operación narco contra EEUU

El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla, un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
HONDURAS

Salvador Nasralla amplía ventaja sobre Nasry Asfura en un escrutinio marcado por "fallas técnicas"

EEUU anuncia la creación de su primer escuadrón de drones de ataque unidireccional
Innovación como disuasión

EEUU anuncia la creación de su primer escuadrón de drones de ataque unidireccional

A Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, lo detuvieron la primera semana de enero en Caracas.
Desaparición forzada

Edmundo González califica la condena del régimen chavista a su yerno de "venganza política"

Un ejemplar del lagarto invasor Varano del Nilo.
SALUD

Varano del Nilo: el reptil invasor que se expande por el sur de Florida

Te puede interesar

El condado de Miami-Dade y el Grupo Related Urban Development Group inician la construccion de The Residences 
FLORIDA

Inician construcción de Residences at Palm Court, complejo de 316 viviendas asequibles en Miami-Dade

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Un ejemplar del lagarto invasor Varano del Nilo.
SALUD

Varano del Nilo: el reptil invasor que se expande por el sur de Florida

Soldados ucranianos trasladan el ataúd de un soldado caído en combate.
ESFUERZOS PARA LA PAZ

Negociadores de EEUU y de Ucrania se reúnen en Florida para abordar plan de paz

El jefe del FBI, Kash Patel, en conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, en Washington, D.C.
Investigación

FBI arresta a sospechoso de colocar bombas cerca del Capitolio, en un caso estancado durante cinco años

Rafael Alberto Cadena-Sosa.
JUSTICIA

Detienen en California a líder de red de trata de personas sentenciado en el sur de Florida