miércoles 29  de  julio 2026
INVESTIGACIÓN POLICIAL

Policía busca a responsables de una serie de robos a vehículos en Lauderhill

Detectives mantienen abierta la investigación sobre robos ocurridos en dos vecindarios de la localidad. Las grabaciones muestran a varios hombres recorriendo automóviles estacionados durante la madrugada

Patrulla del Departamento de Policía de Fort Lauderdale.

Patrulla del Departamento de Policía de Fort Lauderdale.

DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE FORT LAUDERDALE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

LAUDERHILL.- Detectives del Departamento de Policía de Lauderhill (LPD) mantienen abierta la investigación para identificar a los responsables de una serie de robos a vehículos registrados en dos sectores de la localidad, mientras analizan grabaciones de vigilancia y otras evidencias recopiladas durante las pesquisas.

De acuerdo con la LPD, los hechos fueron reportados en dos vecindarios ubicados al noroeste de la ciudad: uno en la calle 23, a la altura de la cuadra 4000, y otro en la avenida 44, cerca del bloque 2000. En ambos lugares, varios propietarios encontraron las ventanas de sus automóviles destrozadas y denunciaron el robo de pertenencias.

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Las grabaciones obtenidas por los investigadores muestran a varios hombres con el rostro cubierto desplazándose entre los vehículos estacionados. Según el departamento policial, en algunos casos los sospechosos inspeccionan los automóviles y luego rompen los cristales para ingresar en busca de objetos de valor.

Hasta el momento, la agencia no ha precisado cuántos vehículos resultaron afectados. Sin embargo, residentes de ambos sectores reportaron daños en numerosos automóviles, además de la desaparición de dinero en efectivo, documentos y otros artículos personales.

El departamento policial informó que un detective fue asignado al caso y continúa procesando la evidencia recuperada en ambas escenas. Como parte de las diligencias, los agentes revisan las imágenes disponibles para establecer la identidad de los involucrados y reconstruir el recorrido que habrían seguido.

Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre arrestos ni divulgado la descripción de posibles sospechosos.

La LPD pidió la colaboración de cualquier persona que disponga de grabaciones de cámaras de seguridad o información relacionada con el caso. Quienes deseen aportar datos pueden comunicarse con el Departamento de Policía de Lauderhill o hacerlo de forma anónima a través de Broward Crime Stoppers, al 954-493-TIPS (8477).

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