viernes 30  de  enero 2026
Detienen a sospechoso de agresión sexual en FMU y le suman nuevos cargos al caso

Steven Rivers, de 30 años, ya había sido arrestado por la violación de una estudiante becada en la Universidad Florida Memorial. Ahora enfrenta cargos adicionales por intentar agredir a una agente durante su traslado bajo custodia. La jueza lo calificó como un “peligro real para la comunidad”.

Steven Rivers, de 30 años.

Steven Rivers, de 30 años.

DEPARTAMENTO DE CORRECCIONES MIAMI-DADE
CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Un hombre arrestado por la agresión sexual de una estudiante en el campus de la Florida Memorial University (FMU) enfrenta ahora nuevos cargos criminales, luego de que presuntamente intentara manosear a una detective mientras era trasladado bajo custodia policial.

Se trata de Steven Rivers, de 30 años, detenido el martes y vinculado al ataque mediante evidencia de ADN, según confirmaron las autoridades. La investigación lo señala como responsable de seguir y agredir sexualmente a una estudiante becada dentro del recinto universitario, además de cometer robo por arrebato durante el ataque.

El nuevo incidente ocurrió la mañana del miércoles, cuando agentes lo escoltaban hacia un vehículo de transporte para ser llevado al Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK). De acuerdo con el informe policial, una detective principal pasó caminando junto a Rivers y este se lanzó de forma repentina, intentando tocarle los glúteos de manera violenta.

Los oficiales intervinieron de inmediato, lo sujetaron y lo inmovilizaron contra una baranda de seguridad. El reporte indica que Rivers reaccionó riéndose y dijo: “Buen intento. Pero me importa en lo absoluto.”

Las autoridades confirmaron además que el acusado había sido liberado recientemente del sistema penitenciario. En diciembre de 2025 salió del Departamento de Correcciones de Florida (FDC), tras cumplir condena por conducta lasciva relacionada con un caso en el condado Palm Beach.

Por estos hechos, ahora enfrenta cargos adicionales por intento de agresión sexual sin causar lesiones personales graves, agresión a un oficial del orden y resistencia a un oficial sin violencia.

Estás nuevas imputaciones se suman a los ya existentes por agresión sexual y robo por arrebato vinculados al ataque ocurrido en la Universidad Florida Memorial.

Durante la audiencia de fianza celebrada el jueves, la jueza Mindy Glazer fue contundente en su valoración del caso y subrayó:

“Creo que representa un gran peligro para la comunidad, para las mujeres del condado Miami-Dade, y considerando su historial criminal, concedo la solicitud del Estado para aumentar la fianza.”

La fianza por el caso de agresión sexual a la estudiante fue fijada en $505,000, mientras que por el segundo caso se estableció en $5,501 adicionales.

La policía también advirtió sobre la posibilidad de que existan otras víctimas y exhortó a cualquier persona que haya tenido contacto con Rivers en las últimas semanas a comunicarse con ellos para colaborar con la investigación.

