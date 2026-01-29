viernes 30  de  enero 2026
Detenido en Miami el boxeador Gervonta Davis por agresión y secuestro

La policía de Estados Unidos detuvo al excampeón mundial de boxeo estadounidense Gervonta Davis en Miami (Florida) el miércoles por la noche después de que su expareja lo denunciara

El boxeador estadounidense Gervonta Davis durante un partido de la NBA en Brooklyn, el 26 de febrero de 2025.

El boxeador estadounidense Gervonta Davis durante un partido de la NBA en Brooklyn, el 26 de febrero de 2025.

SARAH STIER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

La policía de Estados Unidos detuvo al excampeón mundial de boxeo estadounidense Gervonta Davis en Miami (Florida) el miércoles por la noche después de que su expareja lo denunciara por agresión física, secuestro y daño moral a raíz de un incidente ocurrido en octubre.

Davis, de 31 años, fue arrestado en una operación conjunta de la policía local y de los mariscales federales, encargados de encontrar a fugitivos, indicó la policía de Miami Gardens en sus redes sociales.

Manifestantes contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) marchan por las calles del centro de Minneapolis, Minnesota, el 25 de enero de 2026.
Tras el caos en Minnesota, Trump envía fuerte mensaje a los demócratas
El nuevo entrenador de los Dolphins de Miami, Jeff Hafley, en ese momento con los Boston College Eagles, observa durante el segundo cuarto de un juego contra los Syracuse Orange en el JMA Wireless Dome, el 3 de noviembre de 2023.
Exjugadores de Jeff Hafley elogian al nuevo entrenador de los Dolphins

Según la denuncia presentada por Courtney Rossel, Davis entró en el club de striptease donde trabajaba ella el 27 de octubre.

El boxeador la sacó a la fuerza y ​​la arrastró hasta el estacionamiento, donde la agarró del cuello, la empujó y golpeó en la parte posterior de la cabeza, de acuerdo con la demanda.

Davis iba a afrontar al youtuber Jake Paul en noviembre en Miami, pero éste anuló el combate tras las acusaciones de violencia doméstica.

Apodado "Tank" por su potencia en el ring, Davis ha sido campeón mundial de peso superpluma, ligero y superligero. Se mantiene invicto en su carrera con 30 victorias (28 antes del límite) y un empate.

Jake Paul sustituyó a su rival por el británico Anthony Joshua, excampeón mundial de los pesos pesados, quien le ganó por nocaut.

Davis ya ha enfrentado varios cargos por violencia doméstica en el sur de Florida, incluido el pasado mes de julio, cuando fue acusado de golpear a la madre de sus hijos.

FUENTE: AFP

