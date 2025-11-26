Dos personas resultan heridas tras balacera en zona de Golden Glades

MIAMi. - Un episodio de violencia armado alteró la tranquilidad de la madrugada del miércoles en el noroeste del condado Miami-Dade, donde dos personas resultaron heridas de bala, según confirmaron las autoridades locales.

Según información oficial el incidente se registró poco después de la medianoche, alrededor de las 12:50 a.m., en las inmediaciones de la calle 171 y la avenida 158 al norte de la ciudad, un sector cercano a Golden Glades que fue rápidamente acordonado por agentes del orden.

De acuerdo con información preliminar, los equipos de emergencia hallaron a un hombre adulto tendido en el pavimento con heridas de bala en las piernas. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade (MDFR), lo trasladaron al hospital Aventura, donde se encuentra en condición estable.

El reporte policial refiere que una segunda persona herida llegó por sus propios medios al centro médico Jackson Memorial North, en estado crítico, y posteriormente fue transferida al hospital Aventura para recibir atención especializada.

Detectives de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) se encargaron del caso y continúan recopilando evidencia para determinar las circunstancias del tiroteo.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre sospechosos ni arrestos y se pide ayuda de la comunidad con información que permita esclarecer este hecho de sangre.