miércoles 26  de  noviembre 2025
TIROTEO

Dos personas resultan heridas tras balacera en zona de Golden Glades

Según información oficial el incidente se registró alrededor de las 12:50 a.m., en las inmediaciones de la calle 171 y la avenida 158 al norte de la ciudad.

Imagen referencial de una patrulla del Sheriff de Miami-Dade.

Imagen referencial de una patrulla del Sheriff de Miami-Dade.

ARCHIVO - DLA
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMi. - Un episodio de violencia armado alteró la tranquilidad de la madrugada del miércoles en el noroeste del condado Miami-Dade, donde dos personas resultaron heridas de bala, según confirmaron las autoridades locales.

Según información oficial el incidente se registró poco después de la medianoche, alrededor de las 12:50 a.m., en las inmediaciones de la calle 171 y la avenida 158 al norte de la ciudad, un sector cercano a Golden Glades que fue rápidamente acordonado por agentes del orden.

Lee además
Imagen referencial de una patrulla de la policía en una escena del crimen.
OBITUARIO

Fallece cerrajero herido en tiroteo en Vero Beach
Zona del incidente cerca de la Casa Blanca, Washington. 
EEUU

Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja dos miembros de la Guardia Nacional heridos

De acuerdo con información preliminar, los equipos de emergencia hallaron a un hombre adulto tendido en el pavimento con heridas de bala en las piernas. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade (MDFR), lo trasladaron al hospital Aventura, donde se encuentra en condición estable.

El reporte policial refiere que una segunda persona herida llegó por sus propios medios al centro médico Jackson Memorial North, en estado crítico, y posteriormente fue transferida al hospital Aventura para recibir atención especializada.

Detectives de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) se encargaron del caso y continúan recopilando evidencia para determinar las circunstancias del tiroteo.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre sospechosos ni arrestos y se pide ayuda de la comunidad con información que permita esclarecer este hecho de sangre.

Temas
Te puede interesar

Autoridades investigan una balacera en Pompano Beach que deja un fallecido y un herido

American Airlines ofrece su versión de los hechos tras el incidente ocurrido con "El Puma"

Detienen a una joven de 25 años tras incidente violento con su madre en una gasolinera del suroeste de Miami-Dade

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La fiscal Katherine Fernandez Rundle durante una rueda de prensa el martes 25 de  noviembre.
GOLPE POLICIAL

Fiscalía anuncia arrestos múltiples por explotación sexual en yates y hoteles en Miami-Dade

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
TENSIONES

Trump a Maduro: "si tenemos que hacerlo por las malas, estará bien"

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso federal de Estados Unidos.
AUDIENCIA

Cámara de Representantes investigará si la retórica antipolicial impulsa ataques contra agentes del ICE

Secretario general de la ONU, António Guterres.
Convocatoria

Inicia el proceso de selección del próximo secretario general de la ONU

Zona del incidente cerca de la Casa Blanca, Washington.  video
EEUU

Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja dos miembros de la Guardia Nacional heridos

Te puede interesar

Zona del incidente cerca de la Casa Blanca, Washington.  video
EEUU

Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja dos miembros de la Guardia Nacional heridos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
José Luis Rodríguez, El Puma, en la eliminación de Top Chef VIP.  video
CONTROVERSIA

American Airlines ofrece su versión de los hechos tras el incidente ocurrido con "El Puma"

Imagen referencial de una menor de edad usando las redes sociales.
REDES SOCIALES

Avanza prohibición de redes sociales para menores de 14 años en Florida

El presidente de EEUU, Donald J. Trump. 
JUSTICIA/EEUU

Juez pone punto final al caso contra Trump por elecciones en Georgia

Imagen referencial de una gasolinera en el sur de la Florida.
Thanksgiving

Qué negocios abren y cuáles bajan sus puertas este Día de Acción de Gracias