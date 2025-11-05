Arrestan a un hombre acusado de asesinar a su esposa en Miami Gardens hace más de una década

Miami Gardens .– Más de una década después del brutal homicidio de una mujer en Miami Gardens, las autoridades informaron el arresto de su esposo, quien permanecía prófugo desde hace 13 años y presuntamente sería el autor intelectual del crimen.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Miami Gardens (MGPD) y con los alguaciles federales, Ramone O’Neil Clayton fue capturado esta semana y enfrenta cargos por el asesinato de su esposa, Stephanie Clayton, ocurrido el 23 de septiembre de 2012.

Según el reporte policial, la noche en que se perpetraron los hechos, la pareja participaba en una reunión cuando el hombre presuntamente golpeó a su esposa y le disparó en la cabeza, causándole la muerte de manera inmediata. Tras el crimen, Clayton habría huido en su vehículo, sin dejar rastro.

Durante años, los investigadores siguieron distintas pistas que situaban al sospechoso en el norte de Florida, e incluso se creía que intentaba llegar a Texas con la intención de abandonar el país y regresar a su Jamaica natal.

Los detectives a cargo del caso confirmaron que ofrecerán una conferencia de prensa el miércoles para dar a conocer los detalles de la detención y del proceso judicial que enfrenta el acusado, quien ahora deberá responder por un cargo de asesinato en segundo grado.