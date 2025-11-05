miércoles 5  de  noviembre 2025
TRAS LAS REJAS

Arrestan a un hombre acusado de asesinar a su esposa en Miami Gardens hace más de una década

Ramone O’Neil Clayton fue capturado esta semana y enfrenta cargos por el asesinato de su esposa, Stephanie Clayton.

Patrullas del Departamento de Policía de Miami Gardens.

Patrullas del Departamento de Policía de Miami Gardens.

MIAMI GARDENS POLICE DEPARTMENT
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

Miami Gardens.– Más de una década después del brutal homicidio de una mujer en Miami Gardens, las autoridades informaron el arresto de su esposo, quien permanecía prófugo desde hace 13 años y presuntamente sería el autor intelectual del crimen.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Miami Gardens (MGPD) y con los alguaciles federales, Ramone O’Neil Clayton fue capturado esta semana y enfrenta cargos por el asesinato de su esposa, Stephanie Clayton, ocurrido el 23 de septiembre de 2012.

Lee además
Vista de un vehículo de Policía del Condado Broward.
IRA AL VOLANTE

Mujer detenida tras balear a un hombre en la I-95
Emilio Rodríguez, de 54 años de edad, sería el presunto responsable de haber ocasionado el altercado.
SUCESO

Tras las rejas hombre que desató una disputa vial en Doral que terminó en un tiroteo

Según el reporte policial, la noche en que se perpetraron los hechos, la pareja participaba en una reunión cuando el hombre presuntamente golpeó a su esposa y le disparó en la cabeza, causándole la muerte de manera inmediata. Tras el crimen, Clayton habría huido en su vehículo, sin dejar rastro.

Durante años, los investigadores siguieron distintas pistas que situaban al sospechoso en el norte de Florida, e incluso se creía que intentaba llegar a Texas con la intención de abandonar el país y regresar a su Jamaica natal.

Los detectives a cargo del caso confirmaron que ofrecerán una conferencia de prensa el miércoles para dar a conocer los detalles de la detención y del proceso judicial que enfrenta el acusado, quien ahora deberá responder por un cargo de asesinato en segundo grado.

Temas
Te puede interesar

Dariel Fernández inaugura en Miami Gardens décima oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade

Ejecutan a un hombre en Florida por violación y asesinato de una abogada que era su vecina

Patrulla del Sheriff de Miami-Dade se vuelca en el noroeste del condado, un oficial resultó lesionado

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Bryan Calvo gana las elecciones en Hialeah . 
ARRASA

Bryan Calvo hace historia al convertirse en el alcalde más joven de Hialeah

Eileen Higgins y Emilio González.
ELECCIONES 2025

Higgins y González se disputarán la alcaldía de Miami en una segunda vuelta electoral

Sede del Ayuntamiento de Miami.
CAMBIOS PROFUNDOS

Electorado de Miami se rebela en las urnas y aprueba un paquete de reformas históricas

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (Foto archivo)
SESIÓN PRIVADA

Marco Rubio explicará ante el Congreso operaciones de EEUU en la inmediaciones de Venezuela

La foto muestra humo y llamas elevándose tras el accidente de un avión de carga de UPS fuera del Aeropuerto Internacional de Louisville en Louisville, Kentucky, el 4 de noviembre de 2025.
TRAGEDIA

Al menos nueve muertos en accidente de avión de carga de UPS en Kentucky

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla en el Foro Empresarial Estadounidense en el Kaseya Center en Miami el 5 de noviembre de 2025.
POLÍTICA

Trump: EEUU se enfrenta a una elección en la que se debe elegir "entre el comunismo o el sentido común"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (Foto archivo)
SESIÓN PRIVADA

Marco Rubio explicará ante el Congreso operaciones de EEUU en la inmediaciones de Venezuela

Simpatizantes de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, demandan su libertad.
JUICIO

Justicia de Bolivia anula sentencia contra expresidenta Añez y ordena su liberación

El candidato a la alcaldía de Nueva York, el representante estatal Zohran Mamdani (demócrata por Nueva York), habla con sus simpatizantes durante una reunión electoral en The Greats of Craft LIC el 24 de junio de 2025, en el barrio de Long Island City, en el distrito de Queens, Nueva York. 
PERFIL

Zohran Mamdani, el socialista y musulmán que asume alcaldía de Nueva York

Un empleado de la construcción, un sector frenado por la crisis inmobiliaria por una caída de más de tres años en las ventas de viviendas.
EEUU

Sector privado crea en octubre más empleos de lo esperado