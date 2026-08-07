Diana Fuentes renace entre "Flores y fuego": "Estoy feliz de la mujer que soy"

El álbum está integrado por 10 temas musicales, de ellos cinco colaboraciones en las que figuran Carlos Varela, Vicente García, Jencarlos Canela, Kelvis Ochoa y Gonzalo Rubalcaba.

La cantante cubana celebra su madurez y empoderamiento, sintiéndose feliz con la mujer y artista que es hoy dijo en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

La canción "Cosa de valientes" denuncia la violencia doméstica y de género, buscando inspirar la resiliencia.

Diana Fuentes lanza "Flores y fuego", su primer álbum independiente, explorando el amor en sus diversas facetas.

MIAMI.- Siete años después de su anterior entrega discográfica, Diana Fuentes vuelve con Flores y fuego, un álbum íntimo que recorre las distintas dimensiones del amor: el que sana e ilusiona, pero también aquel que rompe cuando se confunde con control, sufrimiento o maltrato.

Desarrollada durante tres años, la propuesta marca un punto de inflexión en la trayectoria de la cantautora cubana. Por primera vez, asumió su realización de manera independiente, bajo su propio sello y con el respaldo de una distribuidora para posicionarla en las plataformas digitales. Esa responsabilidad amplió su mirada sobre la industria al combinar el proceso artístico con decisiones ejecutivas, estratégicas y promocionales.

Junto a los productores Marcos Sánchez y Ángel Arce “Pututi”, Fuentes construyó un universo sonoro donde conviven poder, sensualidad y dulzura. Las colaboraciones con Vicente García, Gonzalo Rubalcaba, Jencarlos Canela, Carlos Varela y Kelvis Ochoa enriquecen un repertorio formado por 10 piezas.

La canción "Cosa de valientes" denuncia la violencia doméstica y de género, buscando inspirar la resiliencia. MARCIE STEFAN

Entre ellas sobresale Cosa de valientes, inspirada en una experiencia dolorosa y concebida como una denuncia contra la violencia doméstica y de género. La artista dirige la mirada hacia manifestaciones que no siempre dejan huellas físicas, como el abuso psicológico, las agresiones verbales y los vínculos tóxicos.

Con sus letras ya en manos del público, Fuentes celebra que los oyentes comiencen a reconocerse en relatos atravesados por las heridas, la resiliencia y la reconstrucción. En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, habló de su libertad profesional, los ciclos que decidió cerrar y aquello que todavía le resulta difícil convertir en música.

—¿Cómo vives este regreso y qué significó asumirlo desde tu propio sello?

Literalmente, siento que acabo de dar a luz. Es como un hijo nuevo y estoy muy feliz. Significa mucho para mí profesional, personal y emocionalmente. Cierra muchos ciclos y abre otros en mi vida.

Por primera vez en mi carrera hice un disco independiente, sin disquera, aunque cuento con una distribuidora que me apoya para moverlo en las plataformas digitales. Lo realicé bajo mi propia compañía y mi propio sello, así que toda la responsabilidad recae sobre mí.

Eso me ha permitido aprender bastante y ver la industria desde otra perspectiva, no solamente como artista, sino casi como una ejecutiva, porque hay muchas cosas que trabajar: reuniones, promoción y decisiones. Estoy muy feliz con el resultado final y con la aceptación del público. Las personas ya tienen sus canciones preferidas y apenas estamos comenzando el trabajo publicitario.

—¿De dónde surge el título y qué imagen encierra?

Flores y fuego es una canción que escribí en 2018. Cuando aparecieron la idea y el título, me parecieron muy sutiles y poderosos. Precisamente, por esa dicotomía de las flores y el fuego.

El amor es eso mismo: está en la sutileza, pero también en la pasión. Existe el que te rompe y deja todo convertido en cenizas, pero también está la belleza de encontrarte, de reencontrarte, de la resiliencia y de volver a creer en ti.

Siempre pongo el ejemplo de esas florecitas de romerillo que rompen el asfalto y salen hasta en el terreno más árido del mundo. Ese era el mensaje y la imagen que quería transmitir.

El álbum está integrado por 10 temas musicales, de ellos cinco colaboraciones en las que figuran Carlos Varela, Vicente García, Jencarlos Canela, Kelvis Ochoa y Gonzalo Rubalcaba. MARCIE STEFAN

—¿Cuánto de tu historia personal quedó plasmado en estas composiciones?

Son temas que retratan momentos de mi vida y están hechos con mucho amor. Trabajé sin ningún tipo de pretensión, sin buscar qué está de moda o qué puede funcionar mejor y sin dejarme llevar por un molde previamente probado.

Creo que eso lo da estar totalmente convencida de lo que quieres y de quién eres como artista. Para mí, es mi mejor álbum.

—Si tuvieras que definir esta entrega en tres palabras, ¿cuáles escogerías?

Poder, sensualidad y dulzura.

—Cosa de valientes contiene uno de los mensajes más sensibles del repertorio. ¿Por qué necesitabas compartir ese testimonio?

En primer lugar, porque parte de una experiencia de vida. Siento que lo hermoso del arte es que hasta a lo más doloroso se le puede encontrar esa esquina bella, esa posibilidad de transformación que sirva como terapia. El arte en mi vida es terapia total. Yo digo que lo imposible lo hago canción y, de alguna forma, se convierte en realidad.

Cosa de valientes nació de un proceso muy doloroso, pero también me llevó a una transformación total. Está dedicada a denunciar la violencia doméstica y de género. Quiero que llegue a la mayor cantidad posible de mujeres y dé testimonio de que sí se puede salir de cualquier relación tóxica.

La violencia doméstica no es solamente una agresión física. Yo no llegué a vivir ese tipo de abuso, pero también existe el psicológico y el maltrato verbal. Son conductas que hay que parar a tiempo porque el amor no tiene nada que ver con el dolor.

Debemos tener claro que hay personas que saben amar y otras que no. No podemos perder el tiempo intentando educar a quienes tampoco quieren aprender. La canción tiene una parte que dice: “Aprendí que el amor es cosa de valientes, es lo que un cobarde nunca entiende”.

Está dedicada con muchísimo respeto a quienes han atravesado experiencias similares o todavía las enfrentan. Quiero que sea como un wake-up call.

—¿Dónde se encuentran hoy la mujer y la creadora que confluyen en este trabajo?

Es un disco de mucha madurez y también de mucha sapiencia. Musicalmente, refleja la seguridad que siento respecto a lo que soy y a aquello que quiero transmitir.

Eso va de la mano de mi crecimiento personal. Estoy feliz de la mujer que soy y de lo que represento, no solamente como cubana, sino como latina que vive en Estados Unidos. Estoy feliz de encarnar a una mujer que se ama, se respeta, respeta su trabajo y valora su entorno. Es un momento de mucha madurez en mi vida.

—Cinco invitados te acompañan en esta propuesta. ¿Qué valor tuvo cada encuentro?

Una felicidad tremenda. Volver a grabar con Carlos Varela después de varios años resultó muy especial. Tras Luna de vino tinto, nos reencontramos en Deseo prohibido, un tema suyo que decidí incluir. Es el único que no escribí y forma parte del álbum porque me habría encantado componerlo.

También quería repetir la experiencia con Vicente García. Habíamos colaborado anteriormente, pero aquella grabación nunca llegó a convertirse en sencillo. Me quedó esa espinita de crear algo nuevo con él y trabajarlo bien. De hecho, será mi próximo lanzamiento.

Con Jencarlos Canela trabajé por primera vez y me fascinó. Dejó un resultado impecable en su interpretación. Cantar finalmente con mi amigo Kelvis Ochoa y con el maestro Gonzalo Rubalcaba también fue un lujo.

—¿Qué te reveló escuchar al público cantar temas que acababan de conocer?

La presentación ocurrió apenas 15 días después de la salida del disco y las personas ya cantaban. Fue hermosísimo y me sirvió como termómetro para confirmar que este trabajo tiene el propósito de conectar con la gente.

Creo que esa respuesta nace del cuidado que pusimos en las letras, en cómo contamos cada historia y en la manera en que llegan intactas a quienes escuchan. Quiero ofrecer otro concierto hacia finales de año, después de darle más espacio y oxígeno al álbum, para llevarlo nuevamente al escenario cuando haya crecido un poco más.

La cantante cubana celebra su madurez y empoderamiento, sintiéndose feliz con la mujer y artista que es hoy dijo en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS. MARCIE STEFAN

—Más allá de Flores y fuego, ¿qué vivencia profundamente personal aún no has podido llevar a una letra?

Tengo un boceto dedicado a Cuba, pero escribirle es como componer para mi mamá. Son temas tan importantes en mi vida que me pongo muchas trabas, me vuelvo muy exigente y me pregunto si estoy expresándolo de la mejor manera.

Ya existe una maqueta y espero el momento preciso para compartirla. No quiero acomodarla a ninguna coyuntura social ni histórica. Deseo entregarla cuando sienta que contiene lo que siempre he querido contar, mi visión de Cuba y la manera en que necesito decirlo.

Es algo muy delicado. Nunca les he escrito una canción a mi madre ni a Cuba porque ambas tienen la misma importancia para mí.

Mientras esa composición permanece inédita, Flores y fuego reúne las historias que Fuentes sí se sintió preparada para compartir. El recorrido parte de la dualidad amorosa, atraviesa las heridas y desemboca en la determinación de soltar aquello que impide avanzar.

El álbum está integrado por:

Flores y fuego

Suerte o destino

Duele ganar

Te tuve que borrar

Viviendo un verano

No lo hagas por mí

En otra vida como esta

Deseo prohibido

Cosa de valientes

Pa’ fuera

La promoción continuará en Puerto Rico, isla donde Fuentes vivió durante siete años y con la que conserva una relación cercana. La intérprete también busca abrirse camino en México, cuya cultura y tradición sonora admira, además de contemplar futuras colaboraciones con figuras como Carín León, Reik y Carlos Rivera.

Y aunque Diana Fuentes explora nuevas oportunidades para presentar su propuesta, mantiene claro el propósito que acompaña este renacer: mostrarse como “una cubana, y también una ciudadana del mundo, con muchas ganas de cantar, llevar su mensaje y hacer música desde el corazón”.