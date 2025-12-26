viernes 26  de  diciembre 2025
TIROTEO

Disputa entre vecinos termina en tragedia la noche de Navidad en Lauderhill

El hecho de sangre se reportó en bloque 2200 de la avenida 56 del noroeste de esa ciudad

Imagen de referencia de un carro patrullero de la policía de Lauderhill&nbsp;

Imagen de referencia de un carro patrullero de la policía de Lauderhill 

LauderhillPDPIO ‏ @LPDPIO ARCHIVO
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

LAUDERHILL.- Lo que comenzó como una discusión entre vecinos terminó en un hecho fatal la noche de Navidad, cuando una mujer fue baleada mortalmente en un vecindario de Lauderhill, confirmaron las autoridades.

Según el Departamento de Policía de Lauderhill (LPD), oficiales respondieron alrededor de las 10:25 p.m. a un llamado de emergencia en el bloque 2200 de la avenida 56 del noroeste de la localidad, donde se reportaron detonaciones.

Lee además
Vista de la zona afectada y las labores de la policía tras el tiroteo ocurrido en una vivienda de Miami Gardens.
SUCESO

Dos muertos y un herido tras tiroteo en una fiesta en Miami Gardens
Mario Martínez, de 40 años, es el presunto sospechoso en este caso.
TRAS LAS REJAS

Exempleado de Bank of America enfrenta cargos por explotar a residente vulnerable en Miami

Al arribar al lugar, los agentes localizaron a una mujer con heridas de bala. Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, la víctima fue declarada muerta en la escena.

Las primeras investigaciones señalan que el tiroteo se produjo tras una confrontación verbal entre vecinos que fue escalando hasta tornarse violenta.

El LPD informó que todas las personas relacionadas con el incidente han sido ubicadas y están bajo control, mientras la investigación continúa en curso.

Por el momento, no se han divulgado las identidades de la víctima ni de posibles involucrados. El reporte policial subraya que el caso es considerado un incidente aislado y que no representa una amenaza para el público en general.

El LPD exhorta a cualquier persona que tenga información a comunicarse al 954-497-4700 o a Broward Crime Stoppers, de forma anónima, al número telefónico 954-493-8477 (TIPS).

Temas
Te puede interesar

Balacera en Gladeview deja un muerto y una mujer en estado crítico

Violencia doméstica deja una mujer muerta en Oakland Park

Policía afirma que la "desinformación" complicó investigación de tiroteo en Universidad de Brown

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un grupo de migrantes es procesado por agentes de la Patrulla Fronteriza después de cruzar el río ilegalmente, el 4 de febrero de 2024 en las afueras de Eagle Pass, Texas.
Acuerdo

República de Palau acepta acoger a migrantes expulsados de EEUU que no hayan cometido delitos

El Heliicoide, principal centro de detención arbitraria de presos políticos del régimen de Maduro, Venezuela.
VENEZUELA

Régimen excarcela a casi cien presos políticos poselectorales mientras mantiene a centenares en sus mazmorras

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio y el ministro de Exteriores de Brasil Mauro Vieira, el 16OCT25 en la Casa Blanca en Washington.
Informe Otálvora

Gobierno Trump aprieta con Maduro y afloja con Lula

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su residencia en Mar-a-lago, Palm Beach, Florida.
Mensaje

Trump felicita en Navidad a los "sinvergüenzas que adoraban" a Epstein: "Todos son demócratas"

El centrocampista portugués #08 del Manchester United, Bruno Fernandes, aplaude a la multitud al final del partido de fútbol de la Premier League inglesa entre el Manchester United y el Bournemouth en Old Trafford en Manchester, noroeste de Inglaterra, el 15 de diciembre de 2025. 
Fútbol

Por qué la Premier League rompió la histórica tradición del fútbol en Boxing Day

Te puede interesar

El presidente Donald Trump da la bienvenida al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a su llegada para una reunión en la Casa Blanca en Washington, D.C., el 17 de octubre de 2025.
Negociaciones

Trump y Zelenski se reúnen en Florida para discutir plan de paz; Rusia inconforme con el nuevo texto

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio y el ministro de Exteriores de Brasil Mauro Vieira, el 16OCT25 en la Casa Blanca en Washington.
Informe Otálvora

Gobierno Trump aprieta con Maduro y afloja con Lula

Imagen de referencia de un carro patrullero de la policía de Hollywood. 
POLICÍA

Hallazgo de un cuerpo en la playa activa investigación en Hollywood Beach

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su residencia en Mar-a-lago, Palm Beach, Florida.
Mensaje

Trump felicita en Navidad a los "sinvergüenzas que adoraban" a Epstein: "Todos son demócratas"

Por su historia, peregrinos cristianos, turistas judíos o turistas en general de Israel o de otras partes del mundo, visitan Nazaret especialmente durante la temporada navideña. 
ISRAEL

Desde Nazaret, donde nació Jesús, un mensaje de paz y humanidad