Disputa entre vecinos termina en tragedia la noche de Navidad en Lauderhill

LAUDERHILL.- Lo que comenzó como una discusión entre vecinos terminó en un hecho fatal la noche de Navidad, cuando una mujer fue baleada mortalmente en un vecindario de Lauderhill, confirmaron las autoridades.

Según el Departamento de Policía de Lauderhill (LPD), oficiales respondieron alrededor de las 10:25 p.m. a un llamado de emergencia en el bloque 2200 de la avenida 56 del noroeste de la localidad, donde se reportaron detonaciones.

Al arribar al lugar, los agentes localizaron a una mujer con heridas de bala. Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, la víctima fue declarada muerta en la escena.

Las primeras investigaciones señalan que el tiroteo se produjo tras una confrontación verbal entre vecinos que fue escalando hasta tornarse violenta.

El LPD informó que todas las personas relacionadas con el incidente han sido ubicadas y están bajo control, mientras la investigación continúa en curso.

Por el momento, no se han divulgado las identidades de la víctima ni de posibles involucrados. El reporte policial subraya que el caso es considerado un incidente aislado y que no representa una amenaza para el público en general.

El LPD exhorta a cualquier persona que tenga información a comunicarse al 954-497-4700 o a Broward Crime Stoppers, de forma anónima, al número telefónico 954-493-8477 (TIPS).