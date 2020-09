Acto seguido, el comisionado atribuyó al alcalde de esa ciudad floridana, Orlando López, el origen de la imagen enviada a través de un correo electrónico a este diario por una persona que no quiso revelar su identidad.

“Esto tiene que estar asociado con el alcalde Orlando López. Nosotros somos enemigos. Él quiere subir los impuestos, falsificó el contrato de las ‘camaritas rojas’ y esconde documentos cuando se los pide la Comisión”, aseguró Villanueva.

Y el alcalde López contestó: “Como alcalde fuerte de la ciudad de Sweetwater yo no tengo tiempo de preocuparme de fotografías, tal y como el comisionado Villanueva hace para hacerse el que trabaja”.

López añadió “muchos residentes me han expresado su preocupación de que Villanueva no utiliza mascarilla y que está poniendo sus vidas en riesgo, aparte de que una vez más el comisionado Villanueva muestra que el piensa que las leyes no aplican para él”.

El autor de la fotografía pidió mantener su nombre en anonimato por temor a represalia.