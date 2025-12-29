Violento ataque en Miami Beach termina en arresto por secuestro y agresión sexual

Alix Louis Innocent fue identificado por la policía en el marco de la investigación.

MIAMI BEACH . - Un incidente violento ocurrido el sábado en la céntrica calle de Ocean Drive terminó con la detención de Alix Louis Innocent, de 28 años, acusado de secuestro y agresión sexual , informaron las autoridades.

De acuerdo con el Departamento de la Policía de Miami Beach (MBPD), el incidente comenzó cuando el sospechoso atacó al prometido de una mujer, provocándole una laceración en la cabeza que requirió atención hospitalaria.

El reporte policial indica que, tras perpetrar el ataque, la víctima fue obligada a seguir al agresor hasta una azotea, donde fue forzada a realizar actos sexuales bajo amenazas de muerte. La perjudicada logró defenderse y escapar, solicitando ayuda inmediata a un agente del orden.

Imágenes de vigilancia obtenidas por los detectives a cargo del caso mostraron tanto el acto de violencia inicial como la entrada de la denunciante con Innocent al edificio y su posterior huida con el vestido levantado. Gracias a estas evidencias y al testimonio de la agredida, los funcionarios públicos localizaron y arrestaron al presunto culpable el domingo.

El convicto contaba con antecedentes judiciales: tenía una orden activa por conducir con licencia suspendida y se encontraba en libertad condicional por robo mayor y eludir a la Policía de Broward (BPD), hasta el 5 de mayo de 2026.

La investigación sigue abierta mientras las autoridades recopilan más información que ayude esclarecer todos los detalles del caso. El detenido permanece bajo custodia y a la espera de enfrentar los cargos que se le imputan.