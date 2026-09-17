Dominicoamericana alcanza liderazgo en la junta de gobernadores de Florida

MIAMI.- Reafirmando el creciente impacto de la comunidad latina en las más altas esferas profesionales de Estados Unidos, la abogada dominicoamericana Vanessa Vasquez de Lara, con más de dos décadas de trayectoria en derecho de familia, asumió oficialmente la quinta silla del Undécimo Circuito en la Junta de Gobernadores del Florida Bar. Su nombramiento fue formalizado durante la Conferencia Anual del Florida Bar, celebrada el pasado 19 de junio en Orlando, marcando un nuevo hito para la representación latina en el ámbito jurídico del estado.

"Me siento agradecida de asumir esta responsabilidad, porque me brinda la oportunidad de impulsar prácticas jurídicas modernas, y de apoyar a las nuevas generaciones de abogados para que enfrenten los desafíos de la profesión con mayores herramientas, especialmente quienes ejercen de manera independiente o forman parte de pequeños bufetes", dijo Vasquez de Lara en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS sobre su incorporación a la Junta de Gobernadores del Florida Bar, integrada por 52 abogados y considerada el máximo órgano de dirección de la institución, responsable de establecer las políticas y regulaciones que rigen el ejercicio de la abogacía en Florida.

Liderazgo que trasciende el ejercicio del derecho

Más allá de su exitosa carrera como abogada de familia, Vasquez de Lara ha dedicado buena parte de su trayectoria al liderazgo, la mentoría y el servicio. Ha ocupado cargos en algunas de las principales organizaciones jurídicas de Florida, entre ellas, la Junta del Colegio de Abogados de Coral Gables y el Comité de Enlace Judicial de la Asociación de Mujeres Abogadas de Miami-Dade.

Su compromiso, sin embargo, va más allá de los tribunales. Como fundadora de la organización sin fines de lucro Supreme Scholars Foundation, trabaja para ampliar las oportunidades educativas de jóvenes, ya que asegura estar convencida de que “la educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas”.

"Me gradué en diciembre de 2002 y comencé a ejercer en el verano de 2003. No vengo de una familia de abogados, así que entendí muy pronto que la mejor manera de crecer en esta profesión era involucrarme en las organizaciones legales, aprender de quienes ya habían recorrido ese camino, y aprovechar cada oportunidad para seguir formándome", recordó.

La abogada destacó que el derecho está presente en prácticamente todos los aspectos de la vida en Estados Unidos, de ahí la relevancia de que los jóvenes latinos se inspiren a seguir esta vocación.

"Un divorcio, una bancarrota, un caso criminal, un testamento, una adopción, un proceso migratorio… todo involucra a un abogado. Por eso es tan importante que nuestra comunidad esté representada y que nuestras voces se escuchen en los espacios donde se toman las decisiones que impactan la profesión y, en consecuencia, la vida de miles de personas", afirmó.

"Mi propósito como parte del Florida Bar es construir puentes entre el sistema judicial y los abogados de nuestra comunidad latina. Es fundamental que quienes imparten justicia conozcan de primera mano las realidades, los desafíos y las necesidades de las comunidades a las que sirven. Si los jueces no escuchan lo que ocurre en nuestra comunidad, difícilmente podrán tener esa perspectiva presente al momento de tomar decisiones. Por eso quiero y me esfuerzo porque exista un verdadero entendimiento de quiénes somos y de las realidades que enfrentamos", añadió.

Transformar el dolor en oportunidades

Detrás de la abogada también hay una hermana que convirtió el duelo en propósito. En 2020, Vásquez de Lara perdió a su hermano menor, Ricardo Miguel, a los 22 años. Junto a su madre decidió que su memoria no estaría marcada únicamente por su ausencia, sino por un legado capaz de cambiar vidas. Así nació la Supreme Scholars Foundation, un homenaje al apodo con el que era conocido, "Ricky Supreme", dedicada a otorgar becas educativas a jóvenes de bajos recursos.

"Perdí a mi hermano en 2020 y, después de su partida, todos sentimos que no queríamos que su historia se limitara a recordar el día en que falleció. Queríamos que su memoria permaneciera viva a través del legado que dejó. Por eso mi mamá, mi familia y yo decidimos crear la Supreme Scholars Foundation, para transformar ese dolor en oportunidades para otros jóvenes y honrar su vida ayudando a cambiar la de muchas personas", expresó.

"La fundación comenzó ofreciendo apoyo a estudiantes universitarios y de posgrado, pero con los años estrechó una alianza con Big Brothers Big Sisters de Miami, organización que trabaja con jóvenes de escasos recursos, muchos de ellos hijos de padres indocumentados que, aunque hayan nacido en Estados Unidos, no siempre pueden costear una educación superior", explicó sobre la alianza mediante el cual la fundación adquiere becas para estos estudiantes.

"A través de un programa especial con Florida Prepaid College Foundation, la fundación adquiere becas y las otorga a precios accesibles para los jóvenes. Desde 2020 hasta la más reciente ronda, en 2026, ya sumamos alrededor de quince becarios y seguimos contando".

Una casa abierta para los niños más vulnerables

Hay otra faceta menos conocida de Vasquez de Lara que también refleja su vocación de servicio. Hace 18 años, tras el nacimiento de su segundo hijo, comenzó a trabajar como voluntaria con Lawyers for Children of America, representando a menores en corte como attorney ad litem, figura que defiende los deseos del niño, a diferencia del guardian ad litem, cuyo rol es recomendar lo que considera su mejor interés.

Durante esa experiencia conoció de cerca las historias de niños que crecieron dentro del sistema de crianza temporal, relatos que, según recuerda, "te rompen el corazón".

"Tras un proceso de certificación que incluyó entre 50 y 60 horas de entrenamiento, estudios en el hogar y capacitación especializada en trauma y medicación psicotrópica, nos convertimos en hogar de respite care [cuidado temporal de emergencia]".

Madre de dos hijos, Gabriel, de 20 años, quien trabaja en un bufete en Coral Gables; y Joshua, de 18, que este agosto iniciará su primer año en Florida State University, Vásquez de Lara sostiene que el derecho sigue siendo una de las profesiones más versátiles, especialmente para las mujeres. Ella misma redujo su carga laboral mientras sus hijos eran pequeños antes de fundar su propia firma, que hoy emplea a más de 40 personas.

Para aquella niña que un día llegó desde República Dominicana y cruzó las puertas de una escuela de tres mil estudiantes sin saber qué le esperaba, la misión sigue siendo la misma: acortar la distancia entre la comunidad y el poder, y entre los inmigrantes y las instituciones donde se toman las decisiones que transforman vidas.

Si desea saber más de la abogada y su fundación, visite el perfil en Instagram @vasquezdelaralawgroup