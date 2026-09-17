WalletHub: Florida ocupa el puesto 40 en ranking de deuda estudiantil

MIAMI.- Florida ocupa el puesto 40 entre los 50 estados y el Distrito de Columbia en la clasificación de 2026 sobre los lugares con mayor y menor deuda estudiantil elaborada por WalletHub.

La medición sitúa al estado en el lugar 43 en el componente de endeudamiento mediante préstamos estudiantiles y en el 11 en oportunidades de subvenciones y trabajo para estudiantes.

WalletHub señala que la deuda de préstamos estudiantiles en Estados Unidos supera los 1,7 billones de dólares. Para establecer la clasificación, comparó las 51 jurisdicciones mediante 12 indicadores relacionados con el nivel de obligaciones educativas y las oportunidades económicas disponibles para estudiantes y jóvenes trabajadores.

Entre los resultados correspondientes a los floridanos, el estado aparece en el lugar 44 en deuda estudiantil promedio y en el 42 en la proporción de estudiantes que tienen préstamos. También figura en el 32 al medir las obligaciones educativas como porcentaje de los ingresos, ajustadas por el costo de vida.

En cuanto a los préstamos atrasados o en incumplimiento, Florida se ubica en el 13. En el mercado laboral, alcanza el 30 en la tasa de desempleo entre personas de 25 a 34 años y el 33 en disponibilidad de empleos para estudiantes.

El indicador en el que la entidad alcanza su mejor resultado es el de disponibilidad de pasantías remuneradas, donde lidera a nivel nacional. También aparece en el octavo lugar en crecimiento de las subvenciones educativas.

El informe estatal no presenta una medición específica para Miami-Dade, ya que la comparación principal corresponde a estados y al Distrito de Columbia. WalletHub, no obstante, cuenta con un análisis separado sobre deuda estudiantil por ciudades, que compara más de 2.500 localidades del país mediante la relación entre el saldo mediano de los préstamos y los ingresos medianos de adultos de 25 años o más con una licenciatura.

Por esa razón, los resultados de ciudades del sur de Florida que aparecen en esa medición deben diferenciarse de la posición asignada al estado y no interpretarse como un indicador para todo Miami-Dade.

La metodología asigna el 85% del resultado a factores relacionados con el endeudamiento estudiantil y el 15% a las oportunidades de subvenciones y trabajo. Entre los elementos considerados están el monto promedio adeudado, la proporción de estudiantes con préstamos, la relación entre obligaciones e ingresos, los préstamos atrasados o en incumplimiento, el desempleo entre personas de 25 a 34 años, los empleos para estudiantes, las pasantías remuneradas y el crecimiento de las subvenciones.

A nivel nacional, Misisipi encabeza la clasificación, seguido por Nuevo Hampshire, Pensilvania, Delaware y Dakota del Sur. En el extremo contrario figuran Washington, Nuevo México, California, Utah y Hawái.

El analista de WalletHub Chip Lupo señaló que el costo de la educación superior y del financiamiento puede representar una carga importante para quienes recurren a préstamos, por lo que recomendó calcular cuidadosamente la capacidad de pago y considerar alternativas como ayuda financiera, subvenciones y opciones educativas de menor costo.

FUENTE: WalletHub