jueves 2  de  julio 2026
POLÍTICA

EEUU acuerda con Israel construcción de embajada permanente en Jerusalén

El acuerdo con Israel es un "paso significativo en el histórico proceso diplomático" abierto por el presidente Donald Trump, dijo el embajador de EEUU

El embajador de EEUU en Israel, Mike Huckabee, y el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar

El embajador de EEUU en Israel, Mike Huckabee, y el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEL AVIV.- Las autoridades de Estados Unidos y de Israel acordaron el arrendamiento de un terreno para la construcción de la nueva Embajada del país norteamericano en Jerusalén, reconocida capital de Israel por la Administración Trump a finales de 2017.

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, y el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, fueron los encargados de firmar el miércoles el "acuerdo para la asignación del terreno destinado la construcción del recinto permanente" de la misión diplomática estadounidense.

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La Embajada de EEUU describió el acuerdo como un "paso significativo en el histórico proceso diplomático" abierto por el presidente Donald Trump en su primer mandato cuando decidió reconocer a Jerusalén como capital de Israel y trasladar su legación diplomática a esta localidad desde Tel Aviv. Agregó que es "una muestra más de que la relación entre Estados Unidos e Israel se encuentra en su mejor momento".

La firma del acuerdo se hizo en la sede del Ministerio de Exteriores israelí. Desde allí, el embajador Huckabee consideró que este paso "profundiza y expande nuestra presencia en Jerusalén, la capital eterna de Israel" .

Por su parte, el ministro Saar dijo que "este acuerdo va mucho más allá de la cesión de terrenos".

"La decisión de Trump de trasladar la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén fue un acto de justicia histórica. Hoy (...) esa decisión se consolida aún más para las generaciones venideras", sostuvo.

Críticas en Israel

El Centro por los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, Adalah, denunció en un comunicado que se trata de un acuerdo "ilegal". Argumentó que la construcción tendrá lugar en "tierras palestinas confiscadas" en virtud de la "discriminatoria" Ley de Propiedades de Ausentes de 1950 a sus propietarios originales.

Adalah recordó que, en enero de 2023, presentó un recurso ante las autoridades israelíes para impugnar, "en nombre de doce descendientes de los propietarios (...), entre ellos ciudadanos estadounidenses y jordanos, junto con residentes palestinos de Jerusalén", la asignación de este terreno. El recurso fue rechazado y en abril de 2024 las autoridades urbanísticas confirmaron los planes para el emplazamiento.

"La construcción del complejo de la Embajada viola el estatuto jurídico internacional especial de Jerusalén (...) establecido en las resoluciones de la Asamblea General de la ONU. El traslado de la Embajada y el reconocimiento de la ciudad como capital de Israel suponen un respaldo flagrante a la anexión ilegal de Jerusalén Este por parte de Israel y a sus graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario", añadieron.

FUENTE: Con información de Europa Press

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