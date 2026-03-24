Dos fallecidos tras caída de helicóptero sobre un almacén en Boynton Beach

Imagen de referencia de un helicóptero que sobrevuela la zona tras un accidente.

BOYNTON BEACH. - Dos personas murieron este lunes al estrellarse un helicóptero contra la estructura de un almacén en el área de la comunidad Monterey, en un incidente que movilizó a unidades policiales y de rescate del condado de Palm Beach .

El hecho se registró alrededor de las 12:30 p.m., en las inmediaciones de la cuadra 3800 de la avenida South Congress , donde la aeronave terminó incrustada en el techo de un edificio utilizado como depósito, según informaron autoridades locales.

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Equipos de emergencia del Departamento de Policía de Boynton Beach (BBPD) y del cuerpo de bomberos acudieron inicialmente a un punto cercano tras el reporte, debido a la ausencia de señales visibles como humo o llamas. Minutos después lograron ubicar el sitio exacto donde ocurrió el fatídico siniestro.

De acuerdo con los primeros reportes, el helicóptero involucrado es un modelo Robinson R44. En su interior viajaban dos ocupantes, quienes fueron declarados muertos en el lugar. Hasta el momento, sus identidades no han sido divulgadas.

Uno de los elementos que llamó la atención de los equipos de respuesta fue la falta de fuego tras el desplome. Autoridades indicaron que no se produjo un incendio ni un derrame considerable de combustible, lo que redujo riesgos adicionales en la zona.

Imágenes aéreas captadas tras el accidente mostraban parte de la aeronave sobresaliendo de la cubierta del almacén, evidenciando la fuerza del impacto en una zona de uso industrial cercana a áreas residenciales.

La investigación quedó a cargo de la Administración Federal de Aviación (FAA) y de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB), que deberán determinar las causas y reconstruir la secuencia de los hechos.

Este incidente se suma a otros eventos aéreos registrados en el sur de Florida, donde la combinación de tráfico aéreo constante y zonas urbanas densamente pobladas mantiene bajo escrutinio las condiciones de operación y seguridad de este tipo de aeronaves.