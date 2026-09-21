Dos muertes bajo investigación tras inquietante hallazgo en una casa de Pembroke Pines

MIAMI.- Detectives de la Oficina del Sheriff de Broward (BSO) buscan esclarecer la muerte de dos personas localizadas la mañana del lunes dentro de una vivienda de Pembroke Pines.

El operativo comenzó alrededor de las 7:12 a. m., después de que el Centro Regional de Comunicaciones del condado recibiera una llamada sobre dos individuos que no respondían en una residencia cercana a la cuadra 8300 de Pine Drive.

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Agentes del Departamento de Policía de Pembroke Pines (PPPD) fueron los primeros en llegar al inmueble. Durante la inspección encontraron a las víctimas, quienes fueron declaradas muertas en la escena.

La corporación municipal solicitó entonces la asistencia de BSO. Detectives de esa agencia acudieron a la propiedad para recopilar evidencias y establecer qué ocurrió antes del descubrimiento.

Las autoridades no han revelado quién realizó la llamada ni qué motivó el aviso a los servicios de emergencia. Tampoco se ha informado si los fallecidos vivían allí o tenían algún vínculo entre ellos.

Sus identidades y edades permanecen bajo reserva. El caso no ha sido clasificado como homicidio y aún se desconoce la causa de los decesos, información que dependerá de los exámenes forenses.

Hasta el momento no se han anunciado detenciones ni la búsqueda de algún sospechoso. Los investigadores describieron lo sucedido como un incidente aislado y aseguraron que no existe una amenaza para los residentes de la zona.