lunes 21  de  septiembre 2026
SINIESTRO

Incendio arrasa catamarán y daña otros dos botes en Fort Lauderdale

El barco estaba desocupado. Los equipos necesitaron 90 minutos para extinguir el incendio y limitar los daños en el muelle

Imágenes de la embarcación perjudicada.

Imágenes de la embarcación perjudicada.

COLLAGE DLA/ CAPTURAS DE PANTALLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

FORT LAUDERDALE.- Cerca de 20 unidades de emergencia evitaron que un incendio declarado en un catamarán de 60 pies se propagara hacia otras embarcaciones atracadas en un canal de Fort Lauderdale la mañana del domingo.

El velero se encontraba desocupado y ninguna persona resultó herida. Dos botes situados a los lados sufrieron afectaciones superficiales debido al intenso calor, informó el Departamento de Bomberos y Rescate de la ciudad.

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Las primeras llamadas al 911 se recibieron alrededor de las 6:05 a.m. desde la cuadra 100 de Hendricks Isle, próxima a la vía acuática de Las Olas. Los socorristas llegaron unos cinco minutos después y observaron que las llamas se concentraban en la popa y la zona del motor.

El fuego avanzó rápidamente por gran parte de la sección trasera. Las dotaciones necesitaron aproximadamente 30 minutos para controlarlo y una hora adicional para extinguir los puntos calientes que permanecían dentro de la estructura.

Para acceder a las áreas que continuaban ardiendo, los especialistas cortaron diferentes partes de la nave. Frank Guzman, portavoz de la institución, explicó que el combustible y los materiales empleados en este tipo de construcción pueden producir temperaturas elevadas y facilitar la expansión.

Residentes del vecindario dijeron a medios locales que inicialmente observaron un pequeño foco que creció en cuestión de segundos. Algunos también escucharon un sonido parecido a una explosión mientras una columna de humo se elevaba sobre el sector.

La embarcación, identificada como “Promiscuous”, quedó parcialmente carbonizada. Vecinos aseguraron que estaba anunciada para la venta por cerca de un millón de dólares, aunque las autoridades no confirmaron su valor.

El calor derritió una pieza instalada en el mástil de uno de los botes cercanos, pero el despliegue de los bomberos impidió afectaciones estructurales significativas fuera del catamarán.

Una empresa de salvamento comercial comenzó a extraer el agua acumulada durante las labores de extinción para impedir que el velero se hundiera. Este lunes permanecía junto al muelle mientras trabajadores evaluaban los daños.

Los investigadores intentan establecer el punto donde se originó el fuego y las circunstancias que pudieron provocarlo. Hasta el momento, no se ha divulgado una causa.

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