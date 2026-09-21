lunes 21  de  septiembre 2026
VIOLENCIA

Tiroteo en Lauderdale Lakes deja un muerto, un herido y un detenido

Los disparos se registraron durante la madrugada en una comunidad residencial del condado de Broward. El móvil aún se desconoce

Patrulla del Departamento de Policía de Fort Lauderdale.

Patrulla del Departamento de Policía de Fort Lauderdale.

DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE FORT LAUDERDALE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Una persona murió y otra resultó herida durante un tiroteo ocurrido la madrugada del domingo en una comunidad residencial de Lauderdale Lakes. Un individuo quedó bajo custodia mientras los detectives intentan esclarecer lo sucedido.

Según la Oficina del Sheriff de Broward (BSO), sus agentes acudieron alrededor de las 3:30 a. m. a la cuadra 3200 de y la 37th calle de NW, tras recibir reportes de disparos en Carefree Cove.

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Al llegar, los uniformados encontraron a una de las víctimas con una herida de bala. Paramédicos de Broward Sheriff Fire Rescue (BFR) la trasladaron al Broward Health Medical Center. Su estado de salud no ha sido divulgado.

Poco después, los investigadores conocieron que el segundo afectado había llegado por sus propios medios a un centro médico cercano, donde fue declarado muerto.

BSO no ha revelado las identidades de los involucrados ni las circunstancias que desencadenaron el ataque. Tampoco precisó si el detenido es considerado sospechoso o si enfrenta cargos formales.

El caso permanece abierto. Cualquier persona que posea información puede comunicarse de manera anónima con Broward Crime Stoppers al 954-493-8477.

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