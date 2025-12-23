martes 23  de  diciembre 2025
Uber estrena opción para que usuarias elijan conductoras femeninas

La herramienta “Preferencias para Mujeres” busca ofrecer mayor control y comodidad a pasajeras y conductoras dentro de la plataforma. Lyft ya cuenta con una opción similar a nivel nacional.

AP /Seth Wenig
ARCHIVO - DLA
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI.– Desde este lunes la compañía de transporte Uber comenzó a implementar en el sur de la Florida una nueva opción dentro de su aplicación que permite a las usuarias solicitar viajes conducidos por mujeres, una alternativa diseñada para brindar mayor tranquilidad y una sensación adicional de control en la experiencia de servicio de viajes compartidos.

La herramienta, conocida como " Women Preferences" o “Preferencias para Mujeres”, está disponible para pasajeras, conductoras y también para adolescentes que utilizan la plataforma bajo perfiles supervisados. Al momento de pedir un viaje, las usuarias pueden en la aplicación activar la opción para ser emparejadas con una conductora mujer, siempre que exista disponibilidad en la zona. Aunque la empresa aclaró a través de un comunicado de prensa que no se trata de una garantía absoluta, asegura que esta selección incrementa significativamente las probabilidades de que el itinerario sea asignado a una dama.

Para Dayana Delgado, usuaria frecuente de Uber, la iniciativa representa un avance positivo.

“Como mujer, hay momentos en los que una se siente más tranquila viajando con otra mujer. Tener esa alternativa dentro de la aplicación me da mayor confianza y me hace sentir más cómoda al usar el servicio”, comentó.

La preferencia puede guardarse directamente en la configuración de la app y también está disponible para rutas programadas con anticipación. En el caso de las choferes femeninas, aquellas que se identifiquen como tal pueden habilitar la función para aceptar únicamente pasajeras, incluso durante horarios de alta demanda. La compañía señaló además, que esta decisión podría reducir la cantidad de viajes disponibles y, por ende, los ingresos, por lo que la modalidad puede activarse o desactivarse en cualquier momento.

La llegada de esta iniciativa ocurre en un contexto en el que la seguridad continúa siendo uno de los temas más debatidos en torno a las plataformas de movilidad. Uber ha reconocido públicamente los retos existentes en este ámbito y ha señalado que, aunque los incidentes graves han disminuido en los últimos años, el tema sigue siendo una prioridad para ellos.

Otras marcas del sector también han apostado por soluciones similares. Lyft, por ejemplo, cuenta desde hace algún tiempo con una alternativa que permite a mujeres y personas no binarias activar una preferencia para ser entrelazadas entre sí, tanto en el rol de pasajeras como de conductoras. Al igual que en Uber, esta opción depende de la disponibilidad en la zona y no garantiza el emparejamiento, pero busca ofrecer una vivencia más personalizada y acorde con las necesidades de sus clientes.

Para María Fernanda Ríos, residente en Coral Gables la existencia de estas variantes representa un cambio significativo.

“No se trata de excluir a nadie, sino de tener opciones. Saber que estas firmas comerciales están escuchándonos y ofreciendo más recursos hace que una se sienta tomada en cuenta”, afirmó.

Uber indicó que la funcionalidad fue probada previamente en otros mercados antes de su expansión en Estados Unidos. Con su llegada a nuestra región se suma a más de dos docenas de ciudades donde la implementación ya está activa, como parte de una estrategia orientada a atraer a más mujeres a la plataforma y a ofrecer una posibilidad que se adapte mejor a sus necesidades.

