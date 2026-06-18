jueves 18  de  junio 2026
SEGURIDAD PÚBLICA

Edwin López inicia su gestión en la Policía de Miami con énfasis en la prevención y la cercanía comunitaria

El nuevo director del MPD apuesta por reforzar la presencia de agentes en las calles, reducir los delitos violentos y fortalecer la confianza de los residentes

Edwin López, jefe del Departamento de Policía de Miami.

Edwin López, jefe del Departamento de Policía de Miami.

DEPARTAMENTO POLICÍA DORAL
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. En sus primeras horas al frente del Departamento de Policía de Miami (MPD), Edwin López comenzó a definir las prioridades que marcarán su gestión, una etapa que estará enfocada en la prevención del delito, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y una relación más estrecha con los vecindarios.

El funcionario, quien anteriormente dirigió el Departamento de Policía de Doral (DPD), explicó que una de sus tareas inmediatas será reunirse con los agentes y supervisores que integran la agencia para conocer de primera mano sus necesidades y evaluar posibles ajustes operativos.

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Entre los principales desafíos identificó los delitos violentos, las amenazas emergentes vinculadas al entorno digital y los incidentes que involucran a menores de edad, fenómenos que considera prioritarios dentro de la agenda de seguridad.

Esta información fue divulgada durante una entrevista concedida a la periodista Gloria Ordaz en el programa Encuentro Virtual de Telemundo 51, en donde ademas, López señaló que la presencia visible de uniformados seguirá siendo una herramienta clave para disuadir actividades delictivas y transmitir tranquilidad a la población.

Asimismo, destacó el papel que desempeñarán las innovaciones tecnológicas en las labores de vigilancia e investigación. Según explicó, recursos como la inteligencia artificial, los sistemas de monitoreo y las plataformas de análisis de datos permitirán mejorar la capacidad de respuesta y optimizar la distribución de recursos.

Otro de los ejes de su administración será consolidar los vínculos entre las fuerzas del orden y los habitantes de la ciudad. A su juicio, la protección de los vecindarios requiere una colaboración constante entre ciudadanos y servidores públicos.

El jefe del cuerpo de seguridad indicó que aspira a mantener una comunicación abierta con líderes vecinales, organizaciones locales y familias de distintos sectores, con el objetivo de fomentar una mayor cercanía y confianza.

Consultado sobre la inquietud que existe entre algunos inmigrantes ante las políticas federales, subrayó que las funciones de la dependencia municipal continúan concentradas en la protección de las personas y la atención de emergencias.

“Si usted está en este país, está trabajando duro y obedeciendo las leyes, no tiene que preocuparse. Siéntase cómodo llamando al 911. Estamos aquí para ayudar”, expresó durante la conversación.

También explicó que la entidad continuará colaborando con organismos federales, estatales y locales cuando la legislación vigente así lo requiera, aunque precisó que actualmente no se realizan reuniones relacionadas con operativos migratorios.

Las prioridades expuestas por López marcan el inicio de una nueva etapa para la agencia, con énfasis en la prevención, el uso de herramientas innovadoras y una mayor proximidad con los residentes.

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