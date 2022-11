Eileen Higgins: "El medio centavo para el transporte fue una promesa excesiva"

- ¿Tendremos finalmente un tren a Miami Beach?

Hace varios años, recibimos una propuesta no solicitada [de una empresa privada] para establecer un monorriel entre Miami y Miami Beach por unos 580 millones de dólares, lo que podría haber ahorrado a los contribuyentes quizás 400 o 500 millones. Más tarde, el costo subió a 1.300 millones, y no era un viaje directo, sino con conexión. Entonces, buscamos otras opciones y logramos diseñar una línea directa y probablemente 300 millones más económico al estilo del Metromover. De esta manera, podremos tomar el tren en Government Center desde el Metrorail e ir a South Beach en 10 o 15 minutos, o tomar el tren en la estación Omni e ir a South Beach. Durante años, la administración anterior (el alcalde Carlos Giménez) dijo que era imposible hacer eso, y nuestro Departamento de Transporte y Obras Públicas pudo diseñar una solución.

- ¿Será gratuito como el Metromover en el centro de Miami?

No lo sabemos aún. Como mínimo, habrá transferencias gratuitas desde el Metrorail.

-La construcción debe comenzar en 2026

Sí. Presentaremos una propuesta rápidamente. Y, simultáneamente, cuando terminemos todos nuestros estudios de ingeniería e impactos ambientales, presentaremos el proyecto al Gobierno Federal para obtener algunos fondos. Adjudicaremos el contrato y prácticamente comenzaremos la construcción.

- ¿Cómo piensa recaudar esos fondos? No hemos tenido suerte antes

Tenemos, en nuestro presupuesto para transporte un plan de 40 años, que tiene dinero del fondo general, pero también dinero de medio centavo [que fue aprobado en 2002]. Además, conversamos con el estado de Florida y el estado está muy entusiasmado con el proyecto y cofinanciaremos ese proyecto con el estado y el Gobierno federal.

-Además del tren a South Beach, hay otros proyectos de transporte rápido. El llamado Proyecto SMART en el norte y sur del condado, y también al oeste a lo largo de Flagler Street.

Nuestro director de presupuesto, David Claude Feller, elaboró un plan y podemos financiar los corredores del SMART Plan, no solo el tren a South Beach, sino también el corredor norte. También buscamos obtener fondos para el corredor del noreste en las vías del tren que ya existen, y trabajamos en un par de soluciones de este a oeste en Flagler Street. En el sur, la línea de transporte exprés hasta Homestead está a 60% de construcción.

-Usted dijo hace tres o cuatro años que el Condado no cumplió con las metas de transporte público que nos prometieron hace 20 años, cuando los votantes aprobaron el impuesto sobre las ventas de medio centavo.

Básicamente les dijeron a los votantes que tendrían el Sol, la Luna y las estrellas por medio centavo. Luego le dieron el 20% de ese medio centavo a las ciudades para hacer otra cosa (tranvías, por ejemplo). Después, dieron más de ese medio centavo para que el Metromover fuera gratis. Luego, dieron más del medio centavo para que el tránsito fuera gratuito para las personas mayores sin importar cuál sea su ingreso. Obviamente, las personas mayores de bajos ingresos deben viajar gratis, pero una persona puede ser multimillonario y aun así viajar gratis por tener más de 65 años. Entonces, nuestro medio centavo no es medio centavo. Es una pizca de medio centavo. La gente tiene razón. El medio centavo fue una promesa excesiva. Ahora tenemos que centrarnos en obtener más fondos para cumplir el plan.

-Entonces, el SMART Plan sigue vivo

Sí. Estamos haciendo estudios de ingeniería en el corredor noreste. Vamos a comenzar con una fase de demostración en Flagler Street con autobuses de tránsito rápido antes de construir todo, y el corredor sur está en construcción, el 60 % está terminado.

-Necesitarán muchos fondos para cumplir el plan

Necesitaremos más fondos. Y la ley de infraestructura bipartidista que se aprobó en el Congreso en Washington, la Ley de Infraestructura, Inversión y Empleos, tiene más dinero para el transporte público que en cualquier otro momento en la historia del país. Por lo tanto, hay muchos más fondos federales disponibles que llegarán directamente a los condados y también al estado.

-Entonces cree que hay una mejor oportunidad para Miami-Dade ahora

Sí, siento que estamos en un buen momento para el transporte público porque el Gobierno federal nunca puso el dinero donde decía. Hablaron de ello, pero no pusieron los fondos. En primer lugar, hoy somos más inteligentes acerca de cómo hacerlo. Hemos mejorado la manera que usamos los terrenos. No podemos construir una estación de tren donde no hay densidad poblacional. Hablamos con los constructores. Si quieren una estación, ¿nos ayudarían a construir la estación? Así que esa es otra bolsa de dinero que nunca habíamos pedido. Como resultado, urbanizadores contribuyen a desarrollar la red de transporte. Ahora tenemos planes de urbanizaciones orientadas al transporte rápido, que están construyendo en Douglas Road Station, Coconut Grove y Culmer Station. Solo nos estamos asegurando de que más personas vivan cerca de esa estación de tren y puedan caminar hasta allí.

-Queremos tener una mejor ciudad, y para tenerla necesitamos una mejor red de transporte público, y también hay educar a la gente para viajar en buses y trenes.

Eso es otra cosa. Puede que tengamos muchos trenes, pero hay que convencer a la gente. Hemos estado informando sobre los beneficios que tienen por ser personas mayores, mientras divulgamos información sobre rutas de autobuses, Metrorail y Metromover y cómo pueden ahorrar tiempo y gasolina para ir a trabajar. Una vez que hagamos más cosas, tendremos que hacer algo para que divulgar lo que tenemos.