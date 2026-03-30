Congresista Mario Díaz-Balart entrega $500.000 a Miami Springs para reforzar seguridad policial

El alcalde de Miami Springs, Walter Fajet, junto a miembros del concejo municipal, autoridades locales y la comisionada de Miami-Dade, Natalie Milian Orbis, posan con el cheque.

El congresista federal Mario Diaz Balart toma la palabra en rueda de prensa en Miami Springs.

El congresista Mario Díaz Balart entrega un cheque al Departamento de Policía de Miami Springs.

MIAMI .– El congresista Mario Díaz-Balart entregó 500 mil dólares en fondos federales al Departamento de Policía de Miami Springs, en el condado de Miami-Dade, destinados a modernizar vehículos policiales y reforzar la seguridad pública en esta ciudad estratégica cercana al aeropuerto, en un evento celebrado este lunes en la histórica mansión de Glenn Curtis, fundador de la ciudad en 1925.

Los fondos provenientes de la ley federal de Asignaciones para Comercio, Justicia, Ciencia, Energía, Desarrollo Hídrico, Interior y Medio Ambiente, y serán utilizados para modernizar seis vehículos utilitarios deportivos (SUV) identificados que realizarán labores policiales.

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Modernización de patrullas y seguridad comunitaria

Según las autoridades, el financiamiento permitirá renovar la flota policial, lo que contribuirá a incrementar la visibilidad de los agentes en las calles, disuadir el delito, mejorar la interacción entre la policía y la comunidad y reducir costos de mantenimiento de vehículos antiguos.

El congresista Díaz-Balart explicó que estos recursos responden a un proceso competitivo en el que se evalúan solicitudes de ciudades y condados para determinar las prioridades.

El legislador detalló que su oficina recibe cientos de solicitudes cada año, las cuales son revisadas para asignar recursos a los proyectos más relevantes. Una vez aprobados, los fondos se entregan directamente a las municipalidades para fines específicos, en este caso, la mejora de vehículos policiales.

“Tengo un récord en Washington, como ustedes saben, de hacer dos cosas: de recortar el gasto innecesario. No soy tímido a la hora de recortar agresivamente el gasto innecesario, pero también de asegurarme de que el dinero se gaste en los lugares correctos… que llegue a nuestras comunidades para las cosas correctas”.

Mario Diaz Balart El congresista federal Mario Diaz Balart toma la palabra en rueda de prensa en Miami Springs. CESAR MENENDEZ DLA

Autoridades destacan impacto en la comunidad

El alcalde de Miami Springs, Walter Fajet, describió a la ciudad como “un oasis en medio de la jungla de concreto”, aludiendo a su carácter residencial y tranquilo dentro del entorno urbano del condado Miami-Dade.

Durante su intervención, también agradeció al congresista Díaz-Balart por gestionar los fondos federales, destacando que el financiamiento tendrá un impacto directo en la seguridad y en la calidad de los servicios que presta el Departamento de Policía a los casi 14.000 residentes de la pequeña localidad.

“Es fundamental contar con un entorno donde las familias se sientan seguras y puedan criar a sus hijos”, expresó durante el evento.

Por su parte, la comisionada de Miami-Dade, Natalie Milian Orbis, quien representa la ciudad en el condado, destacó que el Departamento de policía local es uno de los más eficientes del sur de Florida y que estos recursos fortalecerán su capacidad operativa.

Además, resaltó la relevancia de Miami Springs como zona de alto tránsito, debido a su cercanía con el Aeropuerto Internacional de Miami y su actividad comercial, lo que incrementa la necesidad de vigilancia.

IMG_3196 El alcalde de Miami Springs, Walter Fajet, junto a miembros del concejo municipal, autoridades locales y la comisionada de Miami-Dade, Natalie Milian Orbis, posan con el cheque. CESAR MENENDEZ DLA

Inversión adicional en Virginia Gardens

En paralelo, el Departamento de Policía de Virginia Gardens recibió un cheque de 450.000 dólares. Estos fondos estarán destinados a modernizar infraestructura tecnológica, sistemas de comunicación, equipos de vigilancia y herramientas de análisis de datos.

El objetivo es mejorar la coordinación y eficiencia de los agentes en esa ciudad de Miami-Dade que ahora celebra su centenario.

Seguridad como eje de desarrollo local

Durante su intervención, Díaz-Balart enfatizó que su gestión en Washington busca reducir el gasto innecesario, pero también garantizar que los recursos federales lleguen a las comunidades donde realmente se necesitan.

“Es un privilegio representar a esta comunidad y asegurar que reciban su parte justa de los impuestos que se envían a Washington”, afirmó.

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