Sin embargo, en el discurso de Fin de Año 2019, el alcalde Dan Gerber fue algo premonitorio cuando, hizo suyas las palabras pronunciadas por John Roberts, presidente del Tribunal Supremo, años antes en una graduación de estudiantes de secundaria, y dijo: “Espero que les traten injustamente, para que lleguen a conocer el valor de la justicia. Espero que sufran una traición, porque eso les enseñará la importancia de la lealtad. Lamento decirlo, pero espero que se sientan solos de vez en cuando para no dar por sentado a los amigos. Les deseo nuevamente mala suerte a veces, para que sean conscientes del papel del azar en la vida y comprendan que su éxito no es del todo merecido y que el fracaso de los demás tampoco es del todo merecido. Y cuando pierdan, como lo harán de vez en cuando, espero que de vez en cuando, sus oponentes se regodeen por sus fracasos. Es una forma de comprender la importancia de la deportividad. Espero que les ignoren para que conozcan la importancia de escuchar a los demás, y espero que tengan el dolor suficiente para aprender a ser compasivos. Tanto si deseo estas cosas como si no, sucederán. Y si se benefician de ello o no, dependerá de su capacidad para ver el mensaje en las desgracias”.